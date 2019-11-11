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Экс-президент Боливии сообщил о попытках его арестовать

06:50 11.11.2019
Скриншот с YouTube
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Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил в своем микроблоге в Twitter о незаконных попытках его ареста, а также о нападении на его дом.

В частности он написал, что сотрудник полиции публично объявил, что ему поручено исполнить незаконный ордер на его арест.

"Объявляю миру и боливийскому народу, что представитель полиции публично объявил о том, что ему поручено исполнить приказ о незаконном задержании в отношении меня. Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона", - цитирует заявление Моралеса "Интерфакс".

Ранее министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила о намерении полиции задержать Моралеса, объявившего об отставке.

Массовые беспорядки в Боливии начались после президентских выборов, 20 октября. Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов. По данным Высшего избирательного суда, Моралес с минимальным перевесом преодолел необходимый для победы в первом туре барьер и был избран на четвертый срок. Его основной соперник Карлос Меса эти итоги не признал.

Вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост ради обеспечения стабильности в стране. Моралес в начале объявил новые выборы, а затем заявил о своей отставке.

Вслед за Моралесом в отставку подало все высшее руководство страны, включая вице-президента Альваро Гарисиа-Линеру и председателей двух палат парламента страны.

Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес. Руководство Кубы, Венесуэлы, Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес назвали произошедшее госпереворотом и осудили происходящее.

Темы: Боливия, Борьба оппозиции за власть за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.11.2019, 07:52
Гость: Ейбогус -

"Оппозиция"(читай:цру) также атаковала посольства Кубы и Венесуэлы.
Ясно,что готовятся идти на Мадуро.
Мадуро б помочь надо,да кто же это сегодня сделает.
Если влезут,будет драка серьезная,
Мадуро не сдастся. У него и богатый арсенал,и армия консолидирована,
И вот эти боливийцы, и др.соседи помогут живой силой.
Штаты своей крокодильей политикой давно заработали ненависть латиносов.
Гринго там не любят фундаментально.
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