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Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

16:52 14.11.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Москва заявила о признании Жанин Аньес временным президентом Боливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.

По словам она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами. Рябков отметил, что все, что предшествовало этому, эквивалентно госперевороту. Кроме того, в России насторожены отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре.

"Мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы", — резюмировал дипломат.

Рябков подчеркнул, что происходящее в Боливии — внутреннее дело этого государства. Аналогичную точку зрения ранее высказали в Кремле.

Жанин Аньес временно приняла на себя обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса и правительства страны в минувшее воскресенье. Произошедшее стало результатом политического кризиса, который разразился после президентских выборов 20 октября, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Временную главу государства признали легитимным руководителем ряд стран, включая Бразилию, Колумбию, США и Великобританию.

В поддержку Моралеса выступили Мексика, Венесуэла, Куба и избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

Темы: Боливия
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Комментарии читателей
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14.11.2019, 23:12
Гость: ЧУДНО

Долги списываем,перевороты поддерживаем,денььги вкладываем.А они нас санкциями.
14.11.2019, 22:49
Гость: советчику-фантазеру про инвестиции

Важным направлением двусторонней кооперации является энергетика. На боливийском рынке активно работает «Газпром», который инвестировал в нефтегазовую отрасль Боливии около 500 миллионов долларов и осваивает месторождения на территории страны.
Хорошие перспективы видим для сотрудничества в области ядерной энергетики. По линии «Росатома» завершается сооружение в Боливии Центра ядерных исследований и технологий. Это уникальный проект. Ядерный реактор будет располагаться на высоте около четырёх тысяч метров над уровнем моря. Такого опыта в мировой практике ещё не было.
14.11.2019, 21:58
Гость: Карл Забайкальский

Ага!!
Купи себе на рынке медного провода и баночку с нефтью и считай себя инвестором Боливии.
Коку не советую покупать, а то станешь инвестором другой организации у себя дома.
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