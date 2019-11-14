Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

16:52

Москва заявила о признании Жанин Аньес временным президентом Боливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.

По словам она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами. Рябков отметил, что все, что предшествовало этому, эквивалентно госперевороту. Кроме того, в России насторожены отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре.

"Мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы", — резюмировал дипломат.

Рябков подчеркнул, что происходящее в Боливии — внутреннее дело этого государства. Аналогичную точку зрения ранее высказали в Кремле.

Жанин Аньес временно приняла на себя обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса и правительства страны в минувшее воскресенье. Произошедшее стало результатом политического кризиса, который разразился после президентских выборов 20 октября, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Временную главу государства признали легитимным руководителем ряд стран, включая Бразилию, Колумбию, США и Великобританию.

В поддержку Моралеса выступили Мексика, Венесуэла, Куба и избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.