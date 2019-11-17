В столице Грузии проходит масштабный антиправительственный митинг

20:49

В центре Тбилиси, у здания парламента, проходит многотысячный митинг «Объединенной оппозиции». В нем участвуют все значимые политические силы страны, в том числе крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное Движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили.

Фото со страницы Мари Никурадзе в соцсети

Экс-президент, обратившись к сторонникам из Украины, призвал их «поставить точку в правлении вонючего и безграмотного российского олигарха Иванишвили», пишет «Коммерсант».

Соратники Михаила Саакашвили по ЕНД и лидеры других оппозиционных партий сообщили, что начинают блокирование парламента и, как заявил на митинге экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, «ни один депутат партии российского олигарха Иванишвили не войдет в парламент с понедельника».

МВД предупредило, что будет вынуждено применить силу, чтобы не допустить покушения на работоспособность государственных органов.

Оппозиция требует от властей выполнить четыре требования:

- немедленная отставка правительства Георгия Гахария;

- создание временного Кабмина;

- проведение внеочередных парламентских выборов через 2–3 месяца по т.н. «Германской электоральной системе», которая считается модификацией чисто пропорциональной модели, но позволяет избирать в парламент и депутатов-мажоритариев;

- освобождение политзаключенных.

Под политзаключенными имеются в виду десятки участников столкновений с полицией в т.н. «Гавриловскую ночь» с 20 на 21 июня, когда сторонники оппозиции попытались штурмом взять здание парламента в знак протеста против визита в Грузию депутатов Госдумы, в том числе президента Межпарламентской Ассамблеи православия Сергея Гаврилова.

Правящая партия в лице члена политсовета ГМ, бывшего спикера парламента Ираклия Кобахидзе отвергла требования, назвав их антиконституционными. Власти предупредили, что не допустят блокирования здания парламента и других госучреждений.

Ситуация в столице постепенно накаляется. Лидер парламентской партии «Европейская Грузия», экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил в прямом эфире еще до начала митинга, что Бидзина Иванишвили «близок к судьбе Чаушеску и Каддафи».