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Boeing 737 потерял статус самого популярного лайнера в мире

14:32 19.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Самолет Boeing 737 потерял статус самого продаваемого пассажирского лайнера в мире, его место занял лайнер A320 европейского авиапроизводителя Airbus. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Данные Airbus и американского Boeing о числе заказанных лайнеров показывают, что к началу ноября самолет A320 во всех версиях получил в общей сложности 15157 заказов, обогнав все версии Boeing 737, на счету которых 15136 заказов.

Разрыв может еще увеличиться к концу месяца: 18 ноября авиакомпания Air Arabia подтвердила заказ на 120 самолетов A320 Neo, в то время как Boeing сообщил о заказе только десяти лайнеров Boeing 737 MAX авиакомпанией SunExpress. Это лишь второй заказ на эти лайнеры с апреля 2019 года, когда полеты Boeing 737 MAX были остановлены во всем мире из-за двух катастроф этих лайнеров, пишет Business Insider.

При этом американская компания, которая начала поставлять Boeing 737 на рынок в 1968 году, пока опережает европейского конкурента по числу фактически поставленных заказчикам самолетов. Boeing поставил 10563 лайнеров семейства 737. Airbus, который продает A320 c 1988 года, пока поставил 9086 машин этого семейства.

Темы: Авиасообщение в мире, Авиация
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.11.2019, 18:37
Гость: Ксения

А российские воры-либералы не стали заморачиваться развитием авиации, проще распродавать нефть и газ.
19.11.2019, 17:53
Гость: Ну примерно 300-400 штук

Это максимум.
19.11.2019, 17:52
Гость: И что дальше?

???
Все комментарии (8)
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