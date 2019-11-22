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Польша выдала России бывшего главу НПО «Космос»

16:19 22.11.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Власти Польши экстрадировали в Россию экс-владельца строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова. Об этом сообщил «Интерфакс».

На родине Чернякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, мошенничестве в сфере кредитования и невыплате заработной платы. НПО «Космос» взяло крупный кредит на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, но строительство вскоре было заморожено, кредит компания не выплатила, а сам он бежал из России.

Общая сумма ущерба от действий Чернякова оценивается правоохранительными органами в 17 миллиардов рублей.

Андрея Чернякова задержали в декабре 2017 года, когда он пытался в Варшаве сесть на самолет, улетающий в Киев. До этого Черняков проживал в Великобритании и Германии, он планировал переехать на Украину, чтобы избежать возможной выдачи в Россию.

Темы: Россия, Польша, Космонавтика в России
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Комментарии читателей
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22.11.2019, 22:36
Гость: Alex202

Ну должны же поляки как то отмазаться после бодрых заявлений о том, что продлевать контракт на газ не будут. Просто полякам что то надо. Они таких как ты потому к себе и собирают, чтобы потом сдавать оптом и в розницу.
22.11.2019, 21:55
Гость: ОКО

"Геолог" - прав. Он, обсуждаемый - "делинквент", но совершенно приличный человек. Так немножко, что-то не вышло, забрел за границу, думал, там - люди, но слегка ошибся. Ну ведь бывает с каждым, прихватишь 17 миллиардов (17 000 000 000) рубликов, всего-то и вот те на! А маленькое свое счастье было так близко. Но! Говорят есть еще один, подобный бизнес - "откупиться". Говорят процветает, сам не видел, но читал сегодня, где-то в газетах. Может продолжение и следует. Как поется в забытой советской песне:"Не надо отчаиваться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди". Проблема только в том, что жизнь- до подлости, коротка и конечна, в простонародье - "короткая", 50 - 70 лет (до этого и после - не считается, и "амба".
22.11.2019, 20:54
Гость: Польша? Выдала?

Значит - порядочный (возможно!) человек, но: м.б. не совсем порядочный? Ведь Польше ничего не дал и ничего от его работы ей не досталось!...

Досталось бы (денюшек) - не выдала бы!

Но: если порядочный - зачем сбегал???

Тёмное настоящее и тёмное прошлое...
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