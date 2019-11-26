В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе

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В Минобороны РФ заявили о готовящейся боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", организация запрещена в РФ) и организацией "Белые каски" провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, сообщает РИА Новости.

Как рассказал в ведомстве со ссылкой на сообщения жителей населенного пункта Сармада, расположенного в 30 километрах северо-восточнее столицы провинции Идлиб, в начале ноября в город прибыли в сопровождении вооруженных боевиков неизвестные люди и колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами.

Отмечается, что в одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.

В Минобороны добавили, что информация о подготовке провокаций боевиками из отряда командира Абу Малека, входящего в группировку "Хайат Тахрир аш-Шам", а также членами организации "Белые каски", подтверждена по нескольким каналам. В частности, боевики отбирают местных жителей для участия в съемках, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ.

"Фейковые ролики об уничтоженных в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов гражданских объектов и якобы примененном химоружии в провинции Идлиб, планируется разместить в социальных сетях и представить, как доказательства преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан", - рассказали в Минобороны.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.