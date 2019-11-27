Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

07:55

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали совместное заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны. Документ опубликован на сайте МИД Украины.

Заявление было опубликовано в контексте передачи РФ Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских кораблей.

В документе министры Украины, Эстонии, Литвы и Швеции просят не только уважать суверенитет Украины, но и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", — подчеркивается в документе.

Кроме того, министры положительно оценили настойчивые усилия Украины решить конфликт в Донбассе.

Заявление подписали министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, а также министр внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде и Украины Вадим Пристайко.