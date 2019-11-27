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Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

07:55 27.11.2019
Инцидент в Керченском проливе 2018
Скриншот с YouTube
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Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали совместное заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны. Документ опубликован на сайте МИД Украины.

Заявление было опубликовано в контексте передачи РФ Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских кораблей.

В документе министры Украины, Эстонии, Литвы и Швеции просят не только уважать суверенитет Украины, но и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", — подчеркивается в документе.

Кроме того, министры положительно оценили настойчивые усилия Украины решить конфликт в Донбассе.

Заявление подписали министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, а также министр внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде и Украины Вадим Пристайко.

Темы: Азовское море, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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27.11.2019, 18:36
Гость: Гжегож Бженчишчикевич

Москва и на Рузвельта, Клинтона, негретёнка Онамку тоже соглашалась.
27.11.2019, 18:33
Гость: б

В каком возрасте она туда попала? Если родилась, то там её родина, и язык местный она должна знать, и менталитет у неё совсем не российский. А если она из понаехавших, так неча умничать в чужом краю, приехала - принимай местные правила, не хочешь - назад , туда, откуда прибыла.
27.11.2019, 18:28
Гость: Это кто?

Виктор Медведчук это кум солнцеликого? А он ещё не в России?
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