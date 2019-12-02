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Помпео призвал объединиться с ЕС против «российской угрозы»

12:21 2.12.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с новым руководством Евросоюза в части противодействия угрозам, исходящим от России, а также от Китая и Ирана. Так Помпео поздравил новый состав Еврокомиссии и ее главу Урсулу фон дер Ляйен с началом работы.

«США надеются на сотрудничество с этой новой руководящей группой, а также с Европейским парламентом, его председателем Давидом Сассоли и государствами — членами Евросоюза для достижения наших общих целей», — приводит ТАСС его слова.

По словам главы Госдепа, в Вашингтоне «общими целями» считают укрепление торговых отношений между США и ЕС, продвижение европейской энергетической независимости, противостояние общим вызовам безопасности и демократическим ценностям. Американский дипломат подчеркнул, что вызовы демократии и безопасности на планете бросают, конечно же, Россия, Коммунистическая партия Китая, а также Иран.

В настоящее время США нацелены на укрепление партнерства с ЕС. Как добавил Помпео, «в целях обеспечения мирного и успешного будущего».

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что Москва готова к конструктивному диалогу в ЕС. Об этом глава российского государства указал в поздравительной телеграмме, направленной в адрес Ляйен. Новая глава Еврокомиссии в свою очередь заявила, что Кремль не прощает никому «слабости» и потому опасен на мировой арене.

Темы: США, Госдепартамент США, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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02.12.2019, 18:30
Гость: В нэзалэжной полно таких

попугаев. Всё время каркают: Россия агрессор! Россия агрессор! Даже тогда, когда еду отберёшь и газ отключишь.
02.12.2019, 17:35
Гость: Владимир С-Пб

Рутина. Скучная рутина.
Не креативен Помпео, пора менять.
02.12.2019, 17:23
Гость: Этот Помпео

Ну чисто попугай. У меня одного такое впечатление?
Все комментарии (9)
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