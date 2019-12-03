Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

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Системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» объявили об остановке переводов в Таджикистан. Об этом сообщил РБК со ссылкой на операторов колл-центров этих систем.

Официальный представитель Western Union сказал журналистам, что переводы остановлены временно. В то же время системы «Юнистрим», MoneyGram и «Золотая корона» продолжают проводить операции, при этом в «Золотой короне» пояснили, что возможен отказ в получении средств в Таджикистане.

Во вторник, 3 декабря, в Таджикистане начал свою работу Национальный процессинговый центр, через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. К нему подключились не все платежные системы, по этой причине, как предупреждали накануне СМИ, переводы между Россией и Таджикистаном могут остановиться. В Нацбанке Таджикистана говорили, что такой угрозы нет.

Таджикистан — второй по объему рынок денежных переводов из России после Узбекистана. По данным ЦБ РФ, в 2018 году объем денежных переводов без открытия счета составил 2,55 миллиарда долларов.