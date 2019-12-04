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Правительство Германии может ввести санкции против России

12:52 4.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, в случае если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, пишет газета WSJ.

По данным издания, результаты расследования могут поставить под угрозу тесное партнерство Москвы и Берлина в области энергетики.

Так, источник газеты в прокуратуре, знакомый с ходом расследования громкого убийства, сообщил, что, по мнению следователей, они определились с личностью подозреваемого, который "может быть связан" с Россией. Отмечается, что в ближайшее время дело будет передано федеральному прокурору, который занимается делами, касающимися национальной безопасности.

В августе текущего года неизвестный велосипедист застрелил человека в берлинском районе Моабит. Мужчина скончался на месте. Убитый оказался гражданином Грузии, по подозрению в его убийстве задержали россиянина.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дело об убийстве не связано с российским государством и официальными органами.

Темы: Германия
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Комментарии читателей
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04.12.2019, 16:12
Гость: И чего непонятно.

А кроме России никто в Европе не занимается убийством противников российского режима.
04.12.2019, 15:19
Гость: У них будет разрыв мозга.

Желание ввести санкции и одновременно пользоваться СП-2 будут бороться до полного истощения.
04.12.2019, 15:05
Гость: Alex202

Очередное highly likely? Скучно, девушка!
Все комментарии (7)
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