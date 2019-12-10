Шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице Чехии

12:16

Шесть человек погибли в результате стрельбы в одной из больниц города Острава на северо-востоке Чехии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека, неизвестный открыл стрельбу в одной из палат больницы.

Полиция объявила в розыск мужчину ростом около 180 сантиметров, одетого в красную куртку. Район вокруг больницы оцепили.

Посольство России в Чехии пока не располагает информацией о том, есть ли среди жертв россияне.