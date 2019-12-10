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Шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице Чехии

12:16 10.12.2019
Фото подозреваемого, опубликованное полицией Чехии
© Фото : Policie ČR
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Шесть человек погибли в результате стрельбы в одной из больниц города Острава на северо-востоке Чехии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека, неизвестный открыл стрельбу в одной из палат больницы. 

Полиция объявила в розыск мужчину ростом около 180 сантиметров, одетого в красную куртку. Район вокруг больницы оцепили.

Посольство России в Чехии пока не располагает информацией о том, есть ли среди жертв россияне.

Темы: Чехия, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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