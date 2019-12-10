Зеленский не собирается выполнять Минские соглашения?
Встреча «нормандской четверки» в Париже завершилась. Саммит в такого рода формате прошел впервые с 2016 года. Президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели ряд многосторонних и двусторонних переговоров.
Фото с сайта kremlin.ru
Все детали общения «за закрытыми дверями» вряд ли в ближайшее время станут достоянием общественности, но основные тенденции стали понятны по результатам итоговой пресс-конференции.
Прорыва, к сожалению, не произошло.
Ангела Меркель всеми силами старалась делать хорошую мину при плохой игре. Саму встречу она назвала прорывом, подчеркнула важность расширения работы миссии ОБСЕ в Донбассе и сообщила о том, что общение «нормандской четверки» будет продолжено в марте следующего года. При этом она аккуратно призвала участников переговоров к «гибкости».
Владимир Зеленский сначала растекся «мыслью по древу», рассуждая о своем видении мира. А затем – перескочил к тому, что назвал «обеспечением безопасности» в Донбассе: прекращению огня, обмену пленными «всех на всех», разминированию и разведению сил.
Ну а потом перешел к основному. К тому, что главным для официального Киева является контроль над границей. А заодно рассказал о так называемых «красных линиях», которые не собираются переступать украинские власти: невозможность федерализации, невозможность изменения внешнеполитического курса, невозможность обсуждать территориальные вопросы (в том числе – российский статус Крыма).
Вот только проблема в том, что все сказанное Зеленским либо прямо противоречит Минским соглашениям 2015 года, либо никоим образом не соответствует чаяниям жителей самого Донбасса.
«Только в случае обеспечения безопасности можно решить политические вопросы», — заявил киевский лидер.
На несоответствия в украинской позиции фактически указал президент России Владимир Путин, подчеркнувший, что позиция России сводится к необходимости всем сторонам соблюдать Минские соглашениями, которым фактически нет альтернативы.
Кроме того, российский лидер призвал к внесению особого статуса Донбасса в Конституцию Украины. И потребовал продлить закон о статусе и придать ему постоянный характер. А также - внести туда поправки по формуле Штайнмайера.
В ответ на вопрос журналистов о перспективах переговоров с республиками Донбасса, Зеленский риторически заявил о том, что за стол переговоров нужно сажать и жителей Донбасса, выехавших на Украину. При этом он объявил, что таковых на Украине насчитывается около 3 млн человек. Причем это наглая, дешевая и легко проверяемая ложь. Ведь в текущем году минсоцполитики оценивает количество так называемых «вынужденных переселенцев» всего в 1,3 – 1,4 млн.
Более того, Зеленский пытался иронично намекнуть на то, что права русскоязычных на Украине никто не нарушает. Владимир Путин парировал это ремаркой о полном закрытии русских школ, на которую Зеленский просто не смог ничего ответить.
Что мы имеем в сухом остатке?
Вопреки Минским соглашениям, Зеленский фактически отказался проводить выборы в Донбассе до перехода границы под контроль Киева.
При этом украинский президент делает вид, что не понимает, почему республики так держатся за выборы до закрытия границы и почему Россия их поддерживает.
И это при том, что украинские эксперты открытым текстом призывают повторить в Донбассе хорватскую операцию «Буря» 1995 года по уничтожению Сербской Краины...
Кроме того, жесткий отказ Зеленского от федерализации никоим образом не коррелируется с положением об «особом статусе» Донбасса. Ведь буквальное исполнение «Минска» приведет, судя по всему, к федерализации Незалежной. Причем Петр Порошенко на это открыто согласился. И Зеленский вроде бы изначально не имел ничего против.
Да и с «курсом» неувязочка получается. Зеленский действительно думает, что Донбасс пожелает двигаться в НАТО, сносить памятники героям Великой Отечественной войны и славить нацистских преступников? Более того, в Москве давно четко дали понять Киеву, что вопрос российского Крыма не обсуждается и никогда обсуждаться не будет. Однако Зеленский специально его поднимает? Серьезно? Кем вы людей считаете в этом случае...
Тем, кто до сих пор носит розовые очки, пора их снять. Если бы Киев хотел мира, он бы давно реализовал Минские соглашения и убрал бы из законов одиозные нормы вроде прославления гитлеровцев и похода в НАТО. Ничего сверхъестественного в этом нет.
Но задача как старой, так и новой власти на Украине, к сожалению, судя по всему, не мир, а дестабилизация границ с Россией.
Иногда даже хочется спросить у Зеленского – а ваша настоящая фамилия случайно не Пороошенко?