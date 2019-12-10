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Зеленский не собирается выполнять Минские соглашения?

09:16 10.12.2019 , Святослав Князев

Украинский президент в Париже с улыбкой на лице врал в глаза всему миру

Встреча «нормандской четверки» в Париже завершилась. Саммит в такого рода формате прошел впервые с 2016 года. Президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели ряд многосторонних и двусторонних переговоров.

Фото с сайта kremlin.ru

Все детали общения «за закрытыми дверями» вряд ли в ближайшее время станут достоянием общественности, но основные тенденции стали понятны по результатам итоговой пресс-конференции.

Прорыва, к сожалению, не произошло.

Ангела Меркель всеми силами старалась делать хорошую мину при плохой игре. Саму встречу она назвала прорывом, подчеркнула важность расширения работы миссии ОБСЕ в Донбассе и сообщила о том, что общение «нормандской четверки» будет продолжено в марте следующего года. При этом она аккуратно призвала участников переговоров к «гибкости».

Владимир Зеленский сначала растекся «мыслью по древу», рассуждая о своем видении мира. А затем – перескочил к тому, что назвал «обеспечением безопасности» в Донбассе: прекращению огня, обмену пленными «всех на всех», разминированию и разведению сил.

Ну а потом перешел к основному. К тому, что главным для официального Киева является контроль над границей. А заодно рассказал о так называемых «красных линиях», которые не собираются переступать украинские власти: невозможность федерализации, невозможность изменения внешнеполитического курса, невозможность обсуждать территориальные вопросы (в том числе – российский статус Крыма).

Вот только проблема в том, что все сказанное Зеленским либо прямо противоречит Минским соглашениям 2015 года, либо никоим образом не соответствует чаяниям жителей самого Донбасса.

«Только в случае обеспечения безопасности можно решить политические вопросы», — заявил киевский лидер.

На несоответствия в украинской позиции фактически указал президент России Владимир Путин, подчеркнувший, что позиция России сводится к необходимости всем сторонам соблюдать Минские соглашениями, которым фактически нет альтернативы.

Кроме того, российский лидер призвал к внесению особого статуса Донбасса в Конституцию Украины. И потребовал продлить закон о статусе и придать ему постоянный характер. А также - внести туда поправки по формуле Штайнмайера.

В ответ на вопрос журналистов о перспективах переговоров с республиками Донбасса, Зеленский риторически заявил о том, что за стол переговоров нужно сажать и жителей Донбасса, выехавших на Украину. При этом он объявил, что таковых на Украине насчитывается около 3 млн человек. Причем это наглая, дешевая и легко проверяемая ложь. Ведь в текущем году минсоцполитики оценивает количество так называемых «вынужденных переселенцев» всего в 1,3 – 1,4 млн.

Более того, Зеленский пытался иронично намекнуть на то, что права русскоязычных на Украине никто не нарушает. Владимир Путин парировал это ремаркой о полном закрытии русских школ, на которую Зеленский просто не смог ничего ответить.

Что мы имеем в сухом остатке?

Вопреки Минским соглашениям, Зеленский фактически отказался проводить выборы в Донбассе до перехода границы под контроль Киева.

При этом украинский президент делает вид, что не понимает, почему республики так держатся за выборы до закрытия границы и почему Россия их поддерживает.

И это при том, что украинские эксперты открытым текстом призывают повторить в Донбассе хорватскую операцию «Буря» 1995 года по уничтожению Сербской Краины...

Кроме того, жесткий отказ Зеленского от федерализации никоим образом не коррелируется с положением об «особом статусе» Донбасса. Ведь буквальное исполнение «Минска» приведет, судя по всему, к федерализации Незалежной. Причем Петр Порошенко на это открыто согласился. И Зеленский вроде бы изначально не имел ничего против.

Да и с «курсом» неувязочка получается. Зеленский действительно думает, что Донбасс пожелает двигаться в НАТО, сносить памятники героям Великой Отечественной войны и славить нацистских преступников? Более того, в Москве давно четко дали понять Киеву, что вопрос российского Крыма не обсуждается и никогда обсуждаться не будет. Однако Зеленский специально его поднимает? Серьезно? Кем вы людей считаете в этом случае...

Тем, кто до сих пор носит розовые очки, пора их снять. Если бы Киев хотел мира, он бы давно реализовал Минские соглашения и убрал бы из законов одиозные нормы вроде прославления гитлеровцев и похода в НАТО. Ничего сверхъестественного в этом нет.

Но задача как старой, так и новой власти на Украине, к сожалению, судя по всему, не мир, а дестабилизация границ с Россией. 

Иногда даже хочется спросить у Зеленского – а ваша настоящая фамилия случайно не Пороошенко?
 

Темы: Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Визиты и важные переговоры российских политиков, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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10.12.2019, 11:03
Гость: Киев

Перефразируя известное выражение В.Ленина о марксизме, можно также говорить о том, что "Минские соглашения-это не догма, а руководство к действию". Если бы Россия действительно хотела закончить эту войну, то вполне могла бы пересмотреть устаревшие договоренности с учетом новых реалий. Но РФ очень нужен этот тлеющий конфликт, который связывает Украину в плане экономического развития, который не дает ей интегрироваться в европейские структуры. Поэтому ждать разрешения в ближайшем будущем не приходится и скорее всего вступит в силу вариант "б" -глухая стена на Востоке и изоляция сепаратистов.
10.12.2019, 10:57
Гость: Из Симферополя

Порошенко принимал участие в переговорах по Минску-2. Как он объясняет, ситуация в тот момент была такой, что происходил разгром украинских войск в дебальцевском котле. Естественно, во время переговоров в Минске Порошенко неоднократно звонил в Киев по поводу военной обстановки. И только тогда, когда он убедился, что под Дебальцево произошел полный военный разгром, тогда он согласился на подписание.
Почему это его так интересовало?
Он же не дурак и понимал, что на майдане население выступало за справедливость и против зажравшегося олигархата в лице Януковича. Постольку он сам человек не бедный и из одной с Порошенко стаи, то дело могло дойти и до него. Революция, извините, достоинства, как-никак. Значит все сотни на майдане - это потенциальные экспроприаторы экспроприаторов. И он задумал уничтожить эту опасность на корню. Этих идейных революционеров быстренько отправили на Донбасс прямо в котлы. Шикарная операция.
Итог - революционеры частично уничтожены, частично уехали по безвизу на польские плантации. Состояние удалось увеличить в 8 раз. А выполнение подписанных минских соглашений удалось спихнуть на комика Зеленского.
10.12.2019, 10:55
Гость: С каких

это пор Украина стала суверенным государством? У нее даже предыстории государственности нет. Вы вообще о чем?
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