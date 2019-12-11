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Time назвал активистку Грету Тунберг человеком года

17:08 11.12.2019
Фото с сайта time.com
Фото с сайта time.com
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Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг на климатической конференции COP25 в Мадриде обвинила мировых лидеров в том, что они вводят общественность в заблуждение. По ее словам, они проводят переговоры, которые не приводят к реальным действиям для борьбы с климатическим потеплением.

«Самая большая опасность заключается в том, что политики и генеральные директора создают впечатление, что что-то делается, но на самом деле практически ничего не делается, помимо «умного» бухучета и пиара», — приводит агентство AP слова активистки в среду, 11 декабря.

Грета Тунберг получила известность в 2018 году благодаря своей акции-забастовке у здания парламента в Стокгольме — она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату. За это ее выдвигали на соискание Нобелевской премии мира. В сентябре 2019 года Тунберг приехала в Нью-Йорк, где выступила с резонансной речью на климатическом саммите ООН.

В 2019 году в шорт-лист премии «Человек года» журнала Time, помимо Греты Тунберг, попали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, глава Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший процедуру импичмента Трампа, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и участники акций протеста в Гонконге.

Темы: Экология и охрана природных богатств планеты, Знаменитости и популярные персоны, СМИ и журналистика
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