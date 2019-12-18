Эдуард Лимонов. После жилетов взбунтовались французские профсоюзы

Эдуард Лимонов: «Они таки домучают своего Макрона, французы, выгонят его. Уж очень он не французский. Уж очень Хлестаков, лощёный и хвастливый...»

Я был в Италии, представлял свою шестую по счёту книгу на итальянском (или седьмую), потому вынужденно не обращал вашего внимания на Францию. А там бунтуют уже не жилеты, но профсоюзы дорожников.

Фото с сайта deita.ru

Привожу e-mail от Yvan Hardoy от 8 декабря, он отчитался по последним актам жилетов:

«После Акта LIII в день годовщины начала движения жилетов акт LIV был несколько ничтожным, и совсем не было акта LV в Париже, это в первый раз после начала движения. Я таким образом не был с жёлтыми жилетами в эти дни, потому что подумал, что почти никто не придёт и на акт LVI.

Но я усмотрел на видео после, что их таки пришло почти с тысячу, что неплохо, учитывая сложности с транспортом, связанные со всеобщей забастовкой. Была «дикая манифестация» на Форуме ЛеАлля в центре Парижа. В кортеже можно было услышать множество левых лозунгов, согласно принципу активного меньшинства.

Между тем жилеты были в общем контексте одной большой манифестации, организованной профсоюзами, которая имела место в четверг, 5 декабря. В этот день были стычки полиции и «Чёрного блока».

А вот информация от другого моего корреспондента VP, датированная тем же числом, 08 декабря:

«Повсюду во Франции происходит мобилизация против пенсионной реформы правительства. Мобилизация установилась и длится, чтобы заставить правительство прогнуться. Работа общественного транспорта была практически прервана в week-end 8—9 декабря и будет прервана и в понедельник. Во вторник состоится новое состязание сил.

Собравшись в субботу, три главных профсоюза дорожников призвали усилить мобилизацию против правительственного проекта «универсальной системы» выхода на пенсию.

Филиппе предложил «универсальный план», согласно которому французов хотят обязать выходить на пенсию в 64 года.

SNCF рекомендовала пассажирам избегать Главных Линий, оценив ситуацию как «очень опасную для безопасности пассажиров».

А теперь вот информация от VP, присланная 12 декабря:

«Между 339 000 и 885 000 персон прошли во вторник, 10 декабря, по улицам Парижа, протестуя против пенсионной реформы. На девятый день забастовок на транспорте нет знаков того, что забастовочное движение задыхается. Но премьер-министр хочет остановить его разрастание и приглашает бастующих обсудить пенсионную реформу.

Эдуар Филипп пригласил профсоюзы и представителей патроната («патронов» — т. е. руководителей дорожного бизнеса) на «цикл встреч». Он хочет, чтобы эти встречи начались как можно быстрее на грядущей неделе.

«Моя дверь открыта, и моя рука протянута», — сказал Филиппе.

«Я готов к дискуссии. ясно, что мы должны дискутировать,» — ответил генеральный секретарь профсоюза CFDT Лоран Бержер, «но необходимо быть конструктивными, дискутировать не значит позволить ходить по нам».

Они не собираются позволять ходить по ним.

Профсоюзы планируют блокировать поезда в рождественские праздники.

«Блокада будет продолжаться и кончится только в том случае, если правительство возвратится к разумности», — заявили в профсоюзе CGT — Дорожники».

Такие вот дела во Франции. Свято место пусто не бывает. После жилетов встрепенулись, как видим, профсоюзы. Получив, я полагаю, от жилетов заряд революционной энергии. Жилеты передали им эстафету.

Они таки домучают своего Макрона, французы, выгонят его. (Уж очень он не французский. Уж очень Хлестаков, лощёный и хвастливый — это моё личное мнение.) Всякий день подтверждается факт наступления эпохи борьбы народов против элит, в данном случае — французского народа против своих премьеров и «патронов».