Комитет сената США одобрил санкции против России

21:59

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России. Теперь документ будет отправлен на рассмотрение всего сената. «За» проголосовали 17 членов комитета, «против» — 5, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Законопроект DASKA, первая версия которого была представлена летом 2018 года, был внесен двумя республиканцами и тремя демократами, включая влиятельных сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса. Сейчас на сайте конгресса доступна версия DASKA, внесенная в сенат в феврале 2019 года, но комитет по международным отношениям проголосовал за вариант с поправками. Эти поправки пока не опубликованы, предполагается, что они не затрагивают санкционные положения.

DASKA предусматривает:

- санкции против нового суверенного долга России;

- санкции против политических деятелей, «олигархов» или их семей, способствующих «противозаконным или - коррупционным действиям в интересах Владимира Путина»;

- санкции против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»;

- санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России;

- ограничения против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России;

- ограничения, направленные против разработки нефти в России;

- санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против российского судостроительного сектора (если Госдепартамент определит, что Россия мешала свободе судоходства в Керченском проливе или где-либо еще в предшествующие полгода), а также против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту с задержанием в ноябре 2018 года украинских моряков, направлявшихся из Черного моря в Азовское.

Санкции против госдолга, чиновников и бизнесменов, банков, судостроительного сектора и сотрудников ФСБ подразумевают внесение в черный список непосредственно российских компаний, граждан и инструментов. Ограничения в отношении энергетического сектора — это так называемые вторичные санкции: против лиц и компаний любой национальности, которые инвестируют или предоставляют товары, услуги или технологии для экспортных энергетических проектов России или внутренних проектов по разработке нефтяных ресурсов.