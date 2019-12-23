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Система образования отличается от привычной российскому студенту

Высшее образование в Чехии пользуется большой популярностью у жителей всего СНГ. Главной причиной тому — возможность учиться бесплатно и поступать на равных с жителями Европейского Союза. На данный момент в Чехии учится 45 тысяч иностранных студентов, среди которых только 7 тысяч на платной основе.

Как получить бесплатное высшее образование?

У всех иностранных студентов есть право получить образование бесплатно на чешском языке. В ином случае можно учится на одном из международных, но придется платить полную стоимость. Для жителей России, которым чешский близок по произношению и пониманию, выбор очевиден.

Для поступления достаточно набрать проходной балл по экзаменам и получить сертификат, подтверждающий знание языка. В то же время в стране нет четкого разделения на бюджетную и контрактную форму, так как все места на чешском в государственных университетах бесплатные. При этом на платной основе ведется обучение только по ограниченному кругу специальностей.

Не стоит волноваться об английском языке, так как, как правило, студентам разрешается изучать часть предметов на нем, а также писать квалифицированные выпускные работы на английском. В процессе обучения регулярно используются источники и английская литература, поэтому оба языка будут гармонично развиваться у студента.

Ограничений по возрасту или в связи с получением второго высшего в Чехии нет. Бесплатно учится люди могут на всех уровнях: в бакалавриате, магистратуре и докторантуре. На все образование дается срок в рамках стандартной программы обучения и дополнительного года. Если учеба продлевается еще на год, нужно оплатить его самостоятельно.

Европейская система обучения

Система образования отличается от привычной российскому студенту. В первую очередь отличия коснутся свободы и расписания учащегося. Студент может самостоятельно формировать и распределять нагрузку, что дает возможность быть мобильным. Система соответствует Болонскому процессу.

Среди основных отличий:

- высокая доля самостоятельности студента. Составление учебного плана, выбор обязательных предметов, возможность включить в учебный план предметы других факультетов;

- система получения кредитов, предполагающая необходимость в получении за всю программу бакалавра 180 кредитов. Каждый сданный предмет приносит свое количество кредитов;

- ценность конкретной позиции учащегося относительно работы и темы изучения. Курсовые работы не принято писать в обезличенной форме.

Бесплатное образование в Чехии позволит стать профессионалами своей специальности и наравне с чехами закончить обучение.

Заочной формы обучения в Чехии нет. Учиться можно только на очной форме или комбинированной, которая есть у ограниченного ряда специальностей. Комбинированная предполагает сочетание дневной и дистанционной формы, что идеально подходит для студентов с работой. Нужно будет приходить на занятия один раз в 3 недели по пятницам и субботам. При этом право нахождения в стране дает только очная форма.

Преимущества учебы в Чехии

Основным преимуществом остается бесплатное обучение. Но есть и дополнительные плюсы:

- образование европейского уровня;

- легкая процедура поступления;

- недорогое жилье и питание, просто получить визу;

- система обучения дает возможность параллельно работать и получать рекомендации до получения диплома;

- множество студенческих скидок и льгот, система социальной поддержки.

Из минусов можно выделить обязательный экзамен по чешскому языку.