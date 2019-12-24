Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

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Сенаторы США внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций, пишет РИА Новости.

Согласно документу, ограничительные меры должны применяться за "вмешательство" во внутренние дела США и "агрессию" против Украины.

В первом случае санкции будут введены после того, как разведка и Госдепартамент представят доклад, подтверждающий "вмешательство" Москвы в американскую политику. Если результаты доклада будут свидетельствовать об обратном, это послужит поводом к снятию ограничительных мер.

По аналогичному принципу предполагается вводить санкции из-за "агрессии" против Украины. Отмечается, что в течение 45 дней после подписания документа разведка и Госдеп должны определить, ведет ли или поддерживает Россия военные действия против соседнего государства.

Законопроект DASKA был внесен в конгресс в феврале, на прошлой неделе его одобрил комитет сената по антироссийским санкциям. На следующем этапе документ должен быть вынесен на рассмотрение всего сената. При успешном голосовании документ должна будет поддержать палата представителей США, после чего он поступит на подпись президенту.

В случае принятия закон приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против госдолга.

При этом американский Минфин не раз заявлял, что не рассматривает столь жесткие меры в отношении России. Ранее в Торговой палате США подчеркнули, что в случае принятия законопроекта американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб.