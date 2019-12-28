Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за слов Путина об «антисемитской свинье»

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Посла России Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за слов президента РФ Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии в 1934–1939 годах Юзефе Липском, сообщает «Коммерсант».

24 декабря Владимир Путин принял участие в расширенной коллегии Минобороны. Во время мероприятия он назвал польского посла в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей». Он напомнил, что посол Польши обещал Адольфу Гитлеру памятник за реализацию идеи выслать евреев в Африку. По мнению Владимира Путина, «такого сорта люди», которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям.

О своем визите в польский МИД Сергей Андреев рассказал агентству ТАСС. «У меня состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жесткая, но корректная. Господин Хофмокль излагал позицию польской стороны, а я также откровенно - позицию российской стороны»,— сказал российский посол.