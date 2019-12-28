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Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за слов Путина об «антисемитской свинье»

11:13 28.12.2019
МИД Польши. Фото Adrian Grycuk с сайта ru.wikipedia.org
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Посла России Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за слов президента РФ Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии в 1934–1939 годах Юзефе Липском, сообщает «Коммерсант».  

24 декабря Владимир Путин принял участие в расширенной коллегии Минобороны. Во время мероприятия он назвал польского посла в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей». Он напомнил, что посол Польши обещал Адольфу Гитлеру памятник за реализацию идеи выслать евреев в Африку. По мнению Владимира Путина, «такого сорта люди», которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям.

О своем визите в польский МИД Сергей Андреев рассказал агентству ТАСС. «У меня состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жесткая, но корректная. Господин Хофмокль излагал позицию польской стороны, а я также откровенно - позицию российской стороны»,— сказал российский посол.

Темы: Польша, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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28.12.2019, 16:19
Гость: алексу

Рекомендую, прежде чем, бросаться лозунгами, изучить глубину вопроса, хотя бы об идеях создания еврейского государства в Африке, а также того, ЧТО на самом деле сказал Липский. Вас, как водится, накормили фразой вырванной из контекста. А Вы, как водится, схавали.
28.12.2019, 16:14
Гость: Олегу

Вывел ? На чистую воду ? Надо же такому присниться !
28.12.2019, 16:13
Гость: Кот Мурр

Ну в питерских подворотнях оно может и нормально было,но вот в международных отношениях и у нормальных людей это поведение уголовников неприемлемо.
.
Оттого все нормальные лидеры и избегают Самого влиятельного ,а в "друзьях" у него остались одни среднеазиатские ханы,кровавые тираны Мадурки с Асадами,да африканские людоеды.
.
И то постоянно просят деньги за "свою дружбу".Даром даже ЭТИ не хотят дружбаниться.А предложить что -либо кроме сырья и денег отжатых у нищего своего народа ему давно не чего.За 20 лет "стабилезеца" всё деградировало до африканского уровня.
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