КНДР отказалась от соблюдения моратория на ядерные испытания

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

"Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство", - цитирует лидера КНДР "Интерфакс".

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что в ближайшее время Северная Корея продемонстрирует разработанный новый вид стратегического оружия. Он также предупредил, что КНДР продолжит работу над подобным вооружением до тех пор, пока США не откажутся от враждебной по отношению к Пхеньяну политики.

В 2018 году Ким Чен Ын объявил, что его стране больше нет смысла проводить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что такой мораторий - большое достижение американской дипломатии.

На такой шаг северокорейская сторона пошла на фоне начала переговорного процесса с США о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако в последние месяцы переговорный процесс буксует.