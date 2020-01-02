В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Nissan из Японии

17:54

Власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул, пишет "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что четверо из задержанных - пилоты. Ранее стало известно, что японская прокуратура провела обыски в доме Гона в Токио после его отъезда в Ливан. Обыски проводились в связи с бегством Гона из Японии.

Гон имеет гражданство Бразилии и Ливана, и в конце декабря 2019 года он прибыл в Ливан через Стамбул. Официально выезд Гона из Японии зарегистрирован не был. По словам Гона, ожидавшего суда в Японии, в Ливан он отправился, так как считает японскую судебную систему несправедливой и желает избежать политического преследования.

Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам Гон отрицает все обвинения.

Весной 2019 года Токийский суд решил удовлетворить прошение адвокатов Гона на его освобождение под залог и позднее отклонил апелляцию, поданную на это решение прокуратурой.