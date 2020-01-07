Парламент Ирана признал всех военных США террористами

12:22

Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, расширяющий список лиц и организаций, признанных властями страны террористами. Если в апреле 2019 года террористической организацией было признано только Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), то теперь аналогичный статус закреплен за всей армией США и Пентагоном в целом, сообщает РБК со ссылкой на иранские СМИ.

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани».

К числу террористов отнесены также все связанные с Пентагоном компании и учреждения.

Кроме того, принятый Меджлисом документ обязывает правительство Ирана выделить из Национального фонда развития €200 млн на усиление входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подразделения специального назначения «Кудс», которым руководил убитый 3 января генерал Касем Сулеймани.