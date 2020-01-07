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Парламент Ирана признал всех военных США террористами

12:22 7.01.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, расширяющий список лиц и организаций, признанных властями страны террористами. Если в апреле 2019 года террористической организацией было признано только Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), то теперь аналогичный статус закреплен за всей армией США и Пентагоном в целом, сообщает РБК со ссылкой на иранские СМИ.

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани».

К числу террористов отнесены также все связанные с Пентагоном компании и учреждения.

Кроме того, принятый Меджлисом документ обязывает правительство Ирана выделить из Национального фонда развития €200 млн на усиление входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подразделения специального назначения «Кудс», которым руководил убитый 3 января генерал Касем Сулеймани.

Темы: Иран, США
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Комментарии читателей
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07.01.2020, 17:28
Гость: Боинг МН-17

Ясен факт, что на Донбассе живут смекалистые монашки ,красящие водопроводные трубы ,чтоб они казались смертоопасными пзрк.В монастырь бы их,чтоб всю смекалку духовностью заменить!Строгого режима!
07.01.2020, 17:16
Гость: Гриф Рифтс

А белые каски не террористы?, которых курировал запад. Даже музыкант их раскусил (Роджер Уоттерс). Вся западная "умеренная оппозиция", которую курирует запад - террористы. израиль говорил, что игил ему по-барабану, которые делали секир башка американцам.
07.01.2020, 17:13
Гость: Alex203

Получается законы о военнопленных на солдат США уже не распространяются?
Все комментарии (21)
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