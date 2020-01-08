Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, пишет "Интерфакс".

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ включая транзитные полеты", - говорится заявлении Росавиации.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в начале года, когда США провели спецоперации по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

Кроме того, утром 8 января в районе аэропорта Тегерана разбился пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800, летевший из Ирана в Киев. Все находившиеся на борту лайнера погибли. По данным СНБО Украины, на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Версия терракта пока не рассматривается. По данным представителей иранского аэропорта, причиной аварии стали технические неполадки.

Украина ввела временное ограничение авиаперелетов над территорией Ирана.

Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения Boeing 737-800 под Тегераном. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.