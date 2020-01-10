«Нафтогаз» подаст новые иски к России из-за Крыма

17:23

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания подает обновленные иски против России из-за убытков от потери активов в Крыму. Сумма требований составляет $5 млрд, а с учетом процентов - свыше $7 млрд.

По словам Витренко, решение Международного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге будет вынесено в конце текущего или 2021 году, сообщает «Коммерсант».

Отметим, что «Нафтогаз» и «Газпром» ранее подписали соглашение о продлении транзита российского газа через территорию Украины сроком на 5 лет. «Нафтогаз» будет выступать посредником между «Газпромом» и Оператором газотранспортной системы Украины. При этом стороны договорились обнулить взаимные претензии после выплаты «Газпромом» почти $3 млрд. по решению Стокгольмского арбитража.