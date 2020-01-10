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«Нафтогаз» подаст новые иски к России из-за Крыма

17:23 10.01.2020
Коллаж © KM.RU
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания подает обновленные иски против России из-за убытков от потери активов в Крыму. Сумма требований составляет $5 млрд, а с учетом процентов - свыше $7 млрд.

По словам Витренко, решение Международного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге будет вынесено в конце текущего или 2021 году, сообщает «Коммерсант».

Отметим, что «Нафтогаз» и «Газпром» ранее подписали соглашение о продлении транзита российского газа через территорию Украины сроком на 5 лет. «Нафтогаз» будет выступать посредником между «Газпромом» и Оператором газотранспортной системы Украины. При этом стороны договорились обнулить взаимные претензии после выплаты «Газпромом» почти $3 млрд. по решению Стокгольмского арбитража.

Темы: Крым, Отношения России и Украины, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 23:19
Гость: Очень

исконно русские земли: Кёнигсбергщина, Курилы, Чечня, Дагестан, унгушетия, татарстан, Башкирия, Удмуртия, Тыва. А какиие же автьентичные русские названия городов: Сочи, Геленджик! А вот леса/болота подмосковные есть действительно исконные.
10.01.2020, 23:13
Гость: Русский

...соплежуйство ВВП дорого обходиться экономики России. Ну кто заставлял ВВП подписывать позорные газовые соглашения в декабре 2019 года.
Есть известное выражение: Уступивший единожды-уступать будет всегда!
Пускай ВВП берет пример с Дональда. Вот настоящий бизнесмен, нашему гуманитарию до Трампа - как до Аляски пёхом.
Вывод: ВВП -на пенсию, и чем раньше,тем лучше. На РУССКИЙ ПРЕСТОЛ - Жесткого молодого Технократа. А придраться к хохлам и объявить им ЖЕСТКИЕ санкции - это раз плюнуть. И мочить хохлов, пока не посинеют...
10.01.2020, 22:59
Гость: гость

Рябята по обе стороны границы тупо делят бабло, а всем остальным вешают лапшу на уши про "национальные интересы".
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