Верховный суд предписал повторные выборы президента Абхазии

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Второй день протестных выступлений в Абхазии завершился решением кассационной коллегии Верховного суда республики, которая отменила решение ЦИК о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике выборов. Суд постановил назначить в стране новые президентские выборы, сообщает ТАСС.

В администрации президента и ЦИК с решением не согласны и намерены его обжаловать, оппозиция приветствует вердикт и намерена требовать скорейшей отставки действующего президента и передачи властных полномочий парламенту.

Проигравший выборы, но выигравший суд оппозиционер Алхас Квициния, комментируя решение ВС Абхазии, назвал его "справедливым" и "законным", а также сообщил, что пока не принял решения по участию в новой президентской кампании.

С утра в пятницу в абхазской столице продолжились начавшиеся четверг, 9 января, протестные выступления с требованием отставки президента.

Несмотря на продолжающиеся протестные выступления, действующий президент и правительство Абхазии в пятницу продолжали свою работу.