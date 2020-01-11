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Верховный суд предписал повторные выборы президента Абхазии

12:18 11.01.2020
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Второй день протестных выступлений в Абхазии завершился решением кассационной коллегии Верховного суда республики, которая отменила решение ЦИК о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике выборов. Суд постановил назначить в стране новые президентские выборы, сообщает ТАСС.

В администрации президента и ЦИК с решением не согласны и намерены его обжаловать, оппозиция приветствует вердикт и намерена требовать скорейшей отставки действующего президента и передачи властных полномочий парламенту.

Проигравший выборы, но выигравший суд оппозиционер Алхас Квициния, комментируя решение ВС Абхазии, назвал его "справедливым" и "законным", а также сообщил, что пока не принял решения по участию в новой президентской кампании. 

С утра в пятницу в абхазской столице продолжились начавшиеся четверг, 9 января, протестные выступления с требованием отставки президента.

Несмотря на продолжающиеся протестные выступления, действующий президент и правительство Абхазии в пятницу продолжали свою работу.

Темы: Абхазия, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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11.01.2020, 14:36
Гость: личный опыт

так и будет в итоге, а абхазы переселятся в Москву, жить будут, промышляя кражей борсеток, и обвинять во своих бедах Россию.
11.01.2020, 13:07
Гость: Абхазы

добьются, президентом страны станет грузин.
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