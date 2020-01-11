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Иран признался в том, что случайно сбил пассажирский Boeing

09:53 11.01.2020
Крушение Boeing 737 МАУ в Иране
Скриншот с YouTube
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Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генерального штаба вооруженных сил Ирана.

"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", - в частности, говорится в заявлении ведомства, отметив, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел в "условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет. Кроме того, он заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы.

"Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки", - говорится в заявлении Роухани. Он также заявил о необходимости устранить недостатки иранской системы ПВО.

В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США". Он также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ранее отвергали такую возможность. Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.

Темы: Иран, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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11.01.2020, 15:18
Гость: правильно-виноваты пиндосы,

не совали бы нос=

Мировой прям бандит,эти США, везде лезут, сдался им тот Сулеймани...
где Америка, где Иран.
11.01.2020, 15:18
Гость: Распознает

Это косорукие и косоглазые украинцы и иранцы,пользоваться этими системами не умеют.
Кстати а где данные с американских спутников по МН-17? Вот по сбитому иранцами украинскому Боингу США сразу данные предоставили,а по малазийскому 5 лет молчат как рыбы. Видимо там данные против Украины,потому и молчок.
11.01.2020, 15:15
Гость: ???

Ну теперь Украина должна объявить войну Ирану.
Но я другое хотел заметить,как быстро США предоставили данные со своих спутников и как уже 6 лет тянут с такими данными по малазийскому Боингу,сбитому ВСУ над Донбассом.
Вывод-то очевиден,эти данные невыгодны США и Украине.
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