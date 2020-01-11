Иран признался в том, что случайно сбил пассажирский Boeing

09:53

Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генерального штаба вооруженных сил Ирана.

"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", - в частности, говорится в заявлении ведомства, отметив, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел в "условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет. Кроме того, он заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы.

"Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки", - говорится в заявлении Роухани. Он также заявил о необходимости устранить недостатки иранской системы ПВО.

В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США". Он также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ранее отвергали такую возможность. Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.