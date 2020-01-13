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В аэропорту столицы Филиппин начался «коллапс» из-за извержения вулкана

18:08 13.01.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Вулкан Тааль, расположенный в 100 километрах от Манилы и 80 километрах от городского аэропорта, в воскресенье выпустил столб пепла высотой в несколько километров.

Из-за угрозы полномасштабного извержения, власти приняли решение об эвакуации свыше 80 000 людей. В понедельник эвакуация продолжилась, а один из граждан России, не сумевший вылететь из Манилы, охарактеризовал ситуацию в аэропорту столицы Филиппин как «полный коллапс».

«В аэропорту полный коллапс. Люди стоя плотной толпой ждут своих рейсов. Некоторые еще вчера успели занять сидячие места или лечь на пол там, где это возможно», - цитирует слова россиянина РИА Новости.

По его словам, основная проблема заключается в пепле, который засыпал самолеты на стоянках, и теперь каждый из них необходимо тщательно очищать. «Пепел тяжелый, просто сдуть его невозможно, а при попадании в работающий двигатель он может привести к катастрофе», - отметил он.

Темы: Филиппины, Извержения вулканов и их последствия
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14.01.2020, 00:16
Гость: уцнуу

уже было в истори авиации
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