Лукашенко решил замахнуться на «святое»?

21:08

Раньше президент Белоруссии мог ссориться с Москвой по самым разным вопросам, и только дела военные были своего рода табу. Но теперь и тут ситуация меняется

Фото с сайта president.gov.by

Уже не годами, десятилетиями, между Россией и Белоруссией постоянно вспыхивают разного рода «войны»: газовые, молочные, мясные, транзитные. Сейчас вот в разгаре «нефтяная». Однако прежде никогда ничего подобного не происходило в сфере обороны: там у Минска и Москвы всегда было полное согласие. Две страны входят в ОДКБ, построили единую систему ПВО и систему управления войсками, каждый год проводят совместные учения разного масштаба.

Единственный относительно острый момент в новейшей истории возник в 2015 году, когда Лукашенко в последний момент отказался размещать в Белоруссии российскую авиабазу. Но это тогда списали на предвыборную лихорадку: «бацька» в очередной раз переизбирался президентом. В настоящее же время даже недавние заявления главы белорусского Генштаба Олега Белоконева о готовности проводить совместные учения с силами НАТО остались почти незамеченными

Но вот прямо перед Новым годом Минобороны Белоруссии неожиданно заявило, что собирается начать переговоры о том, на каких условиях Россия будет (и будет ли) продолжать использовать два своих военных объекта, действующие на белорусской территории. «В случае нежелания одной из сторон продлить срок их действия она письменно уведомляет другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашений, то есть не позднее 6 июня 2020 года», — сказано в сообщении.

Не все даже в самой Белоруссии знают, что в стране нет российских баз, но есть военные объекты, причем крайне важные для обороны РФ. Это РЛС «Ганцевичи» (1200 человек персонала) и узел дальней связи «Вилейка» (250 человек). Они охраняются белорусскими военными, но служат на них россияне.

43-й узел связи ВМФ СССР в Вилейке (Минская область) начал работу еще в 1964-м. Он обеспечивает связь Главного штаба флота на сверхдлинных волнах с атомными подводными лодками на боевом дежурстве в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Причем не просто связь, а как официально сформулировано: «Для связи с глубоко погруженными подводными лодками и надводными кораблями, для передачи сигналов боевого управления на применение сил и средств». Проще говоря — сигналы для пуска ядерных ракет в случае чего будут поданы через Вилейку.

Станция дальнего обнаружения пусков ракет (Отдельный радиотехнический узел, ОРТУ) в городке Ганцевичи (Брестская область) намного моложе: ее начали строить в 1984-м, потом законсервировали, но к 2003-му доделали и поставили на боевое дежурство. Задача станции — обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

В начале 1995 года Александр Лукашенко и Борис Ельцин в Москве подписали соглашения, по которым для российских объектов не только выделялась территория на 25 лет, но и исключалась какая-либо арендная плата. Единственное, что попросили белорусы, — возможность использовать российские полигоны для тренировок своих войск ПВО. В середине 2021-го срок действия договоров истекает, осталось менее полугода для принятия решения — продлять их или разойтись. И этот момент совпал с обострением разного рода конфликтов между Москвой и Минском, а потому оба объекта могут стать разменными монетами в «играх» между ними.

В недавнем большом интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову глава Белоруссии заявил: «Вы за это нам не платите. Почему? Потому что я никогда не настаивал на этом. Потому что оборона белорусов и россиян — даже не русских, а всех россиян — это святое. У меня язык не поворачивался это сказать. Но это же стоит денег? Стоит».

Практически одновременно в СМИ попала некая справка, якобы подготовленная Александром Лукашенко для Владимира Путина. В ней есть такая строчка: «Освобождение от арендной платы военных объектов РФ в Беларуси за 2011-19 гг. — $120 млн».

Наконец, журналисты вспомнили (и нашли видеозапись) давнего заявления Лукашенко: «Только за уничтожение Ганцевичской станции, которую строит Россия в Брестской области, Беларуси были обещаны десять миллиардов долларов!»

В общем, официальный Минск явно решил сыграть на традиционной «ревности» российских военных к американцам, которые уже прочно обосновались в соседней с Белоруссией Польше. Впрочем, большинство экспертов сходится во мнении, что двум объектам на белорусской земле всерьез ничего не угрожает. Максимум — начнут платить какие-то небольшие деньги за аренду, да и те, скорее всего, — не «живые», а в зачет за поставленные вооружения.

«В 2020 году у Кремля появляется символический рычаг давления — президентские выборы в Беларуси. Российская пресса уже публикует интервью незнакомых персонажей с заголовками „Главный конкурент Лукашенко решил принять участие в выборах“. Разумеется, это медийный блеф, как и прозрачный намек белорусского Минобороны обсудить будущее военных объектов РФ, — сказал в комментарии для „Росбалта“ белорусский политолог Сергей Марцелев. — Но белорусам еще предстоит рассчитываться за купленные недавно у России Су-30, и качестве варианта удешевления нам опять предлагают военную авиабазу. Таким образом, реальная перспектива — не эвакуация российских „ушей“ с территории РБ, а, напротив, — увеличение военного присутствия восточного соседа на нашей земле. Радары с высокой долей вероятности останутся, соглашение будет продлено и реплика „абонент временно недоступен“ российским военным не грозит. Как никто и не сомневается в том, что Россия не будет всерьез оппонировать белорусскому режиму на выборах главы государства».

Сложно сказать, как в Москве отнесутся к подобного рода намекам, звучащим из Минска. С одной стороны, прямо сейчас судьба транзита российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» намного важнее. С другой — раньше Лукашенко никогда не шел на такой риск, как прямые угрозы обороноспособности РФ. С третьей — прошедшие 25 лет показали, что «бацька» всегда получает от России то, что хочет.

Скорее всего, если в ближайшие месяцы решится вопрос с поставками российских энергоносителей в Белоруссию, то и соглашение по военным объектам будет продлено без лишнего шума. Но в преддверии президентских выборов черт может пошутить чем угодно.

Автор: Михаил Петровский