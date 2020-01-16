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США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

06:45 16.01.2020
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ
Фото с сайта whitehouse.gov
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Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что церемония подписания документа состоялась в Белом доме. "Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение", - заявил Трамп перед подписанием, добавив, что в ближайшее время планирует посетить Китай.

Лю Хэ прочитал в Белом доме письмо, направленное председателем КНР Си Цзиньпином, в котором отмечается, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".

Как сообщалось ранее, первая фаза соглашения предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд за два года. По данным СМИ, в обмен на это США незначительно сократят некоторые пошлины и не будут вводить дополнительные меры в отношении Китая. При этом данное соглашение не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары.

Переговоры по второй фазе начались сразу же после подписания. "Мы уже приступили к дискуссиям по второй фазе сделки", - заявил  вице-президент США Майк Пенс.

Предполагается, что данное соглашение станет прочным перемирием, которое положит конец торговой войне между Пекином и Вашингтоном, продолжавшейся почти два года. В силе остается множество пошлин, наложенных на китайские товары на сумму $360 млрд. Китай, в свою очередь, не идет на уступки в ключевых аспектах, волновавших США.

В то же время, соглашение даст передышку инвесторам, так как на финансовых рынках происходили значительные колебания по мере развития переговоров между США и КНР.

Темы: Отношения США и Китая
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