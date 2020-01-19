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Сегодня в Берлине пройдет конференция по Ливии

В ней примут участие обе стороны конфликта – представители Ливийской национальной армии и так называемого ПНС Ливии. Также там будут присутствовать представители ООН, России, ЕС, США, арабских и африканских стран.

Правительство национального согласия было создано в 2015 году. Его возглавил Файез Саррадж. В формировании участвовали представители Турции, Катара, Италии при посредничестве ООН. Тогда было подписано Вселивийское политическое соглашение (его также называют Схиратским соглашением).

Целью документа стало написание и принятие Конституции страны. Помимо этого, организация начала контролировать продажу нефти, составляющую ключевую статью доходов страны, ежегодно приносящую 20 млрд долларов. При этом, согласно соглашениям, полномочия законодательного органа власти, единственного в Ливии, - у Палаты Представителей (в Тобруке).

ПНС стало сотрудничать с террористами, что позволило ему укрепить свои позиции в Триполи. Боевики различных группировок вошли получили официальный статус в МВД. Так они получали финансирование из госбюджета Ливии.

Несмотря на «должности», террористы продолжали конфликтовать, заниматься разбоем и криминальной деятельностью. Они похищали людей, пытали заключенных в незаконных тюрьмах, организовывали каналы нелегальной миграции. Согласно Схиратским соглашениям, полномочия ПНС закончились еще в 2018 году. Несмотря на это, террористические банды в составе ПНС продолжают незаконно обогащаться за счет страны.

На сегодняшний день большая часть Ливии контролируется ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В апреле 2019 года стартовал новый этап антитеррористической операции «Аль-Карама», целью которой является освобождение страны от террористических группировок, в том числе входящих в ПНС.