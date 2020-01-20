Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии

00:43

Военнослужащие США, дислоцируемые в Сирии на подконтрольных Отрядам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) территориях, не пустили российских военных к нефтяному месторождению вблизи города Румелайн (провинция Хасеке), пишет Lenta.ru.

Российские военные выехали из населенного пункта Амуда, но не смогли проследовать в район месторождения «Джул Агы», поскольку путь им преградили американцы. В результате россияне прекратили рейд и вернулись в пункт базирования.

Как отмечает турецкое агентство Anadolu, в районе Румелайн находится военно-воздушная база Вооруженных сил США.

Ранее, в декабре, сирийский президент Башар Асад заявил, что США тайно продают Турции незаконно добытую на территории Сирии нефть. По его словам, когда месторождениями на востоке страны пользовались террористы из запрещенных в России организаций «Исламское государство» и «Джабхат Ан-Нусра», Анкара покупала нефть, которую они добывали. Теперь Вашингтон контролирует месторождения и ведет торговлю, а покупатель сырья остался тем же.