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Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии

00:43 20.01.2020
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Военнослужащие США, дислоцируемые в Сирии на подконтрольных Отрядам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) территориях, не пустили российских военных к нефтяному месторождению вблизи города Румелайн (провинция Хасеке), пишет Lenta.ru.

Российские военные выехали из населенного пункта Амуда, но не смогли проследовать в район месторождения «Джул Агы», поскольку путь им преградили американцы. В результате россияне прекратили рейд и вернулись в пункт базирования.

Как отмечает турецкое агентство Anadolu, в районе Румелайн находится военно-воздушная база Вооруженных сил США.

Ранее, в декабре, сирийский президент Башар Асад заявил, что США тайно продают Турции незаконно добытую на территории Сирии нефть. По его словам, когда месторождениями на востоке страны пользовались террористы из запрещенных в России организаций «Исламское государство» и «Джабхат Ан-Нусра», Анкара покупала нефть, которую они добывали. Теперь Вашингтон контролирует месторождения и ведет торговлю, а покупатель сырья остался тем же.

Темы: Сирия, США
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20.01.2020, 01:08
Гость: Теперь

будем воевать с сша за сирийскую нефть?
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