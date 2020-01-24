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Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

11:21 24.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit), пишет РИА Новости.

Ранее комитет Европарламента по конституционным делам большинством голосов одобрил соглашение об условиях Brexit.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании. Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе", - заявил Шарль Мишель.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен отметила, что подписанное соглашение открывает путь для его ратификации Европейским парламентом.

В четверг законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС получил королевскую санкцию в Великобритании и стал законом. Европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.

В 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. До конца года, впрочем, ничего не изменится: до декабря будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

Темы: Brexit, Великобритания, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 15:42
Гость: Спешат

освободить место в ЕС для хохляндии.
24.01.2020, 14:36
Гость: Европеец

Наивный Ты, Штурман, как первый из 3 просят в известной сказке.
Возьми любую из стран ЕС или Европы и КАЖДАЯ из них всегда поражала и самостоятельно будет поражать Россию в многих областях.
Переименовать ?
24.01.2020, 12:58
Гость: Ewiak Ryszard

Почему Евросоюз распадается? Я напомню здесь фрагмент чрезвычайно ценного видения: «И оба эти царя [Россия и Великобритания] обратят свои сердца к нанесению вреда, и за столом одним обман будут говорить, но не удастся [им осуществить эти злые планы]. Воистину, остался еще конец [последний отрезок времени] до назначенного времени [о котором говорят стих 29]. И вернется [царь севера] в землю свою с великим движимым имуществом [1945. Эта деталь указывал, что после предыдущих побед Гитлер нападет на Советский Союз и будет сражаться до самого горького конца], а сердце его против завета святого [в СССР был тогда государственный атеизм, и верующих репрессировали], и будет действовать [это означает активность на международной арене], и возвратится в землю свою [1991-1993. Распад Советского Союза и Варшавского договора, русские войска вернулись в свою землю]. В назначенное время вернется обратно [у России снова будут военные базы за рубежом. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Тогда также многие страны бывшего Восточного блока вернутся к военному союзу с Россией]» (Даниила 11:27-29а).

В 1882 году Великобритания покорила Египет и принимая на себя роль «южного царя». Более менее в тоже самое время Россия заняла позиции «царя севера», расширяя своё влияние на территории, когда-то принадлежавшие Селевку I (Даниила 11:27).
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