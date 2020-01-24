Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

11:21

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit), пишет РИА Новости.

Ранее комитет Европарламента по конституционным делам большинством голосов одобрил соглашение об условиях Brexit.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании. Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе", - заявил Шарль Мишель.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен отметила, что подписанное соглашение открывает путь для его ратификации Европейским парламентом.

В четверг законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС получил королевскую санкцию в Великобритании и стал законом. Европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.

В 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. До конца года, впрочем, ничего не изменится: до декабря будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.