]]>
]]>
Главная В мире Новости

В Иране арестован военный, сбивший украинский Boeing

13:38 25.01.2020
Крушение Boeing 737 МАУ в Иране
© РИА Новости
Материалы по теме:

Иранец, сбивший самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном, арестован и находится в тюрьме, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Мохаммеда Джавад Зарифа.

"Это была сложная ситуация в сложное время. Другим понадобилось намного больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились. Американский военнослужащий, ответственный за то, что он (самолет) был сбит, даже получил медаль. В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме", - заявил Зариф.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Темы: Иран, Авиакатастрофы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.01.2020, 19:42
Гость: blog2038,.

Ну приходите, арестовывайте.
25.01.2020, 19:19
Гость: зато

в незалежной ни одного ареста.
25.01.2020, 19:08
Гость: blog2038,.

"Это была сложная ситуация в сложное время. Другим понадобилось намного больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились." - заявил Зариф.
---
Зариф как всегда лжёт, США и извинились и выплатили компенсацию семьям погибших.
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации