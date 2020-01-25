В Иране арестован военный, сбивший украинский Boeing

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Иранец, сбивший самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном, арестован и находится в тюрьме, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Мохаммеда Джавад Зарифа.

"Это была сложная ситуация в сложное время. Другим понадобилось намного больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились. Американский военнослужащий, ответственный за то, что он (самолет) был сбит, даже получил медаль. В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме", - заявил Зариф.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.