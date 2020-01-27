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Названо число находящихся в эпицентре смертельного вируса в Китае россиян

13:14 27.01.2020
Коронавирус
Скриншот с YouTube
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В китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром заболеваемости новым типом коронавируса, находятся 140 граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в КНР.

Отмечается, что 75 человек из "застрявших" в Китае россиян - студенты.

"Со всеми ними поддерживается контакт. Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти", - отметили в посольстве.

Как рассказали в посольстве, в частности, студентка Уханьского университета Майя Новоселова позвонила и пожаловалась, что им в вузе не выдавали защитные маски. Посольство связалось с руководством университета и решило этот вопрос. "В целом по поступающей от этих 140 человек информации, они всем необходимым обеспечены", - отметил он.

"По заявлениям китайских властей, ситуация в Ухане и провинции Хубэй находится под контролем", - добавили в посольстве

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс., число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Темы: Китай, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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27.01.2020, 16:55
Гость: Гость

Разумнее организовать карантин.
27.01.2020, 16:38
Гость: Ире

Да, это можно сказать, ответ Кока-колы.
27.01.2020, 16:00
Гость: вадим иванович

перекати -поле назад не принимать аминь
Все комментарии (6)
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