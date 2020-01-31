Шаповалов назвал похищения людей в Триполи проблемой всего мира

19:38

Эксперт в области политологии Владимир Шаповалов заявил, что авторитетные западные таблоиды признают ведущую роль России в урегулировании североафриканских конфликтов.

Так аналитик отреагировал на публикацию американским изданием The Washington Post письма главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, пишет «Слово и Дело».

Руководитель ФЗНЦ опубликовал открытое письмо к возглавляющему так называемое Правительство национального согласия Файезу Сарраджу, потребовав освободить похищенных в Триполи российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Если глава ПНС не исполнит требование, обозначенное в итоговом документе берлинской конференции, то докажет всему миру преступную сущность возглавляемой им структуры, подчеркнул Малькевич. Письмо опубликовали западные издания, в том числе The Washington Post.

По мнению Владимира Шаповалова, Саррадж обязан ответить на требования ФЗНЦ, поскольку действия ПНС нарушают фундаментальные основы прав человека. Социологи, напомнил аналитик, не занимались никакой противозаконной деятельностью и по сути были похищены и насильственно помещены в подконтрольную Сарраджу тюрьму.

Шаповалов назвал реакцию западных медиа на российские инициативы свидетельством растущей роли РФ в урегулировании конфликтов, напомнив, что похищения людей на подконтрольных ПНС территориях происходят регулярно. В похожую ситуацию могут попасть граждане любых государств и, к сожалению, попадают, потому эта проблема требует широкого освещения и обсуждения, подытожил эксперт.

Напомним, граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию весной 2019 года с целью проведения социологических исследований. «Правительство» Сарраджа было уведомлено о работе россиян в Триполи, однако подконтрольные ПНС боевики группировки RADA похитили социологов и поместили в нелегальную тюрьму «Митига». Похищенным до сих пор не предъявили никаких обвинений.

