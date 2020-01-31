Украинцев пытаются отвадить от поездок в Россию

Возводится еще один барьер для украинцев: с марта 2020 гогда им запретят выезжать в РФ по внутренним паспортам

Основная цель данной инициативы — еще больше усложнить украинцам выезд в Россию, а заодно дополнительно заработать на продаже паспортов.

Фото с сайта inforesist.org

Украинский МИД в 2018 году насчитал в России более 3 млн заробитчан. Всего, по данным ФСБ, за указанный год в России побывал 9,1 млн украинских граждан, из них 7,8 млн — по личным целям (навещали родственников и друзей), примерно 600 тысяч — по деловым вопросам. За первое полугодие 2019-го в РФ въехали 3,9 млн граждан Украины.

На сегодняшний день по соглашению между правительствами Украины и РФ от 16 января 1997 года украинских граждан впускают в Россию по внутренним паспортам.

Член оппозиционной партии «Союз левых сил» Александр Голуб напомнил, что инициатива украинского правительства запретить гражданам страны пересекать границу в направлении РФ по внутренним паспортам не нова — с 2014 неоднократно предпринимались попытки даже ввести между странами визовый режим.

«Но громадное количество украинских заробитчан, вынужденных работать за пределами Украины (и прежде всего в России), зависимость украинской экономики от их денежных переводов, уровень социальной напряженности не позволили реализовать эти планы в полном формате.

Однако это вовсе не означает, что Украина отказывается от этих планов. Фактически данное решение свидетельствует о сворачивании упрощенной системы пересечения границы между Россией и Украиной, действовавшей не одно десятилетие.

Аргументы украинской стороны, сформулированные [директором департамента консульской службы МИД Украины] Сергеем Погорельцевым (о том, что возросло число случаев подделки внутренних паспортов, в них нет информации на латинице, и "упрощенный порядок поездок в Россию в условиях вооруженной агрессии последней не отвечает интересам национальной безопасности Украины» — прим. ред.) смешны, убоги и не выдерживают никакой критики.

На самом деле принятое решение свидетельствует о нескольких принципиальных вещах: конфронтационный курс против России нынешним правительством Украины будет продолжен и даже углублен. В Незалежной будут создаваться максимальные сложности для тех граждан, кто связывает свое будущее с РФ. Это возможность и работать, и иметь доступ к культурному, духовному, человеческому контенту», — уверен Голуб.

Политический обозреватель Ирина Гаврилова отмечает, что на Украине специально создаются дополнительные неудобства для граждан, которых с РФ связывают дружеские, родственные или трудовые отношения.

«Возводится еще один барьер для тех украинцев, которые ездят на заработки к "агрессору", а их почти 3,5 миллиона. Новая украинская власть явно опасается, что оставшиеся работоспособные граждане сбегут в Россию, учитывая экономическое падение и снижение уровня жизни на Украине.

Кроме того, это новые унижения для русскоязычных граждан, лояльно относящихся к России. А еще это дополнительный контроль спецслужб за всеми, кто по разным причинам ездит к соседям: их можно взять на крючок, шантажировать, просто вымогать деньги.

Ну и заработок для бюджета никто не отменял — ведь многим украинцам придется оформить загранпаспорта, чтобы ездить к детям, внукам, друзьям. А это удовольствие стоит денег (от 550 гривен и больше), и их будут выкачивать из тощих кошельков людей. Кто-то явно пролоббировал это "новшество".

Но вообще-то такого беспредела, как выезд по загранпаспорту, нет нигде в мире. Скоро потребуют анализы сдавать перед выездом на "вражескую территорию". Парадокс, как с обменом пленных, где украинцев меняли на украинцев: Россия не ввела загранпаспорта для украинцев, так Украина ввела загранпаспорта для украинцев!» — возмущена Гаврилова.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев полагает, что данная инициатива призвана усилить контроль над гражданами Украины, выезжающими в Россию. На сегодняшний день большинство тех, кто оформляет загранпаспорта, предпочитают делать уже биометрический документ. Это значит, что в государственных базах данных сохраняются их отпечатки пальцев.

«Теоретически, если Украина воспринимает Россию как государство, которое потенциально может "вербовать" ее граждан для каких-то подрывных акций, логично усилить контроль над гражданами, выезжающими в Россию, в том числе и путем сбора их биометрических данных.

Другой вопрос в том, что инициатива с запретом выезда в РФ по внутренним паспортам может на непродолжительное время снизить поток выезжающих туда. Не думаю, что надолго. Приблизительно через полгода все, кому необходимы загранпаспорта, смогут их оформить», — уверен Богатырев.

Политтехнолог Сергей Слободчук предлагает рассмотреть пространственно-временной контекст ситуации.

«Начиная с 2014 года, официальный Киев настойчиво переключает трудовые потоки с Востока на Запад. Собственно, порошенковский "безвиз" — это один из методов перенацеливания трудовых ресурсов. В результате Польша, Чехия, Венгрия и другие страны Европы наращивают поток дешевой рабочей силы, а Россия ее теряет.

На западном направлении Киев упрощает процедуры — "безвиз", платежные системы, — а на восточном строит новые барьеры.

Например, когда Порошенко в 2016 запретил российские системы переводов, это ударило по заробитчанам. Посмотрите на ситуацию в этом ключе: чтобы поехать на заработки в Польшу, нужен биометрический загранпаспорт, а в Россию — обычный. Вот украинская власть во главе с Зеленским и убирает этот порядок, дававший преимущество россиянам», — резюмирует Слободчук.

По мнению публициста Елены Маркосян, новация с заграничными паспортами для выезда в Россию — продолжение политики прежней власти.

«Остановить ее или изменить ее качество новой власти пока не удается. Да она и не очень спешит менять то, что было заложено в проект "Украина — анти-Россия". Никакого позитива это новшество, кроме пусть даже незначительных, но неудобств, для граждан Украины не несет.

Власть продолжает усиливаться в методах контроля, надзора и пресечения над каждым гражданином в ущерб созданию новых и прогрессивных возможностей гражданина и общества в целом.

Это старое наследие консервирует наши реформы и усугубляет ситуацию в экономике и в политике, но, к сожалению, новая команда власти именно на это и не обращает особого внимания», — сожалеет Маркосян.