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Польша подписала контракт на покупку в США 32 самолетов F-35

18:09 31.01.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Власти Польши в пятницу заключили с США соглашение о приобретении 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Церемония подписания состоялась на территории авиабазы в местности Демблин с участием президента страны Анджея Дуды, премьер-министра республики Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака, передает ТАСС.

По информации польских военных, стоимость контракта составляет около 4,6 миллиарда долларов. Изначально госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов. Ожидается, что ВВС Польши приступят к полноценной эксплуатации F-35 в 2026 году.

В рамках того же договора кроме 32 самолетов F-35A польские военные получат логистический и учебный пакеты. В состав логистического пакета входит в том числе восемь тренажеров, запасные части, информационная система управления эксплуатацией самолетов, оборудование, необходимое для текущего наземного обслуживания, а в состав учебного - обучение летчиков и технического персонала.

По словам премьер-министра Моравецкого, приобретение F-35 позволит Польше «избавиться от российской тени, которая доминировала над этой частью Европы». Как пояснил глава польского правительства, в последние 30 лет армия Польши, имея в своем воздушном флоте МиГ-29 и Cу-22, находится «в зависимости от российского вооружения», но с покупкой современных американских самолетов эта зависимость исчезнет.

Темы: Польша, США, Военная авиация в мире
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Комментарии читателей
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01.02.2020, 00:33
Гость: ABCD

Поляки видимо не поняли главного. Сам контракт на 6,5 млрд., это просто сам "товар"- просто самолёты. Что бы их эксплуатировать нужно иметь и строить специальные ангары с постоянной температурой и влажность, этим должны будут заниматься США, (за отдельную плату), далее, ремонтом и прочим хоз вопросом по ним будут тоже заниматься специалисты США, обслуга- американцы, им Польша должна будет платить "американскую" зарплату. За пять лет эксплуатации Польша потратит на них ту сумму, за которую их купила. В этом и была фишка США. Они поставляют насос для откачки денег в США. Боеприпасы- воспроизводства США, другие увы никак! Если для МИГ-29 поляки сами всё делали, и пушки без лицензии и боеприпасы и топливо и даже запчасти без лицензионные, - то для F-35 этого уже не будет. Всё, даже топливо -всё будет присылаться из США. Смена "стелс" покрытия у F-35 может быть два- три раза в год. И каждый раз их придётся перегонять в США для этого. Это делается на одном заводе в самих США.
И самый главный вопрос. В случае войн в Европе польша лишается этих F-35, и они уходят под полное командование США -европейского НАТО. То есть польша не сможет над своей территорией ими управлять. Это будут делать только США. В общем Польше США дали их подержать за деньги.
31.01.2020, 23:50
Гость: Оно вам надо!

Вам один раз покажут на небе пролёт гиперзвукового низколетящего ядрёного "кирпича" под названием "Конец света" и шо?! Какие самолёты?!
31.01.2020, 23:37
Гость: о как!

а мне стыдно за "великого маршала" Тухачевского..-вы никак тоже полководец?
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