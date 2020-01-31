Польша подписала контракт на покупку в США 32 самолетов F-35

18:09

Власти Польши в пятницу заключили с США соглашение о приобретении 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Церемония подписания состоялась на территории авиабазы в местности Демблин с участием президента страны Анджея Дуды, премьер-министра республики Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака, передает ТАСС.

По информации польских военных, стоимость контракта составляет около 4,6 миллиарда долларов. Изначально госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов. Ожидается, что ВВС Польши приступят к полноценной эксплуатации F-35 в 2026 году.

В рамках того же договора кроме 32 самолетов F-35A польские военные получат логистический и учебный пакеты. В состав логистического пакета входит в том числе восемь тренажеров, запасные части, информационная система управления эксплуатацией самолетов, оборудование, необходимое для текущего наземного обслуживания, а в состав учебного - обучение летчиков и технического персонала.

По словам премьер-министра Моравецкого, приобретение F-35 позволит Польше «избавиться от российской тени, которая доминировала над этой частью Европы». Как пояснил глава польского правительства, в последние 30 лет армия Польши, имея в своем воздушном флоте МиГ-29 и Cу-22, находится «в зависимости от российского вооружения», но с покупкой современных американских самолетов эта зависимость исчезнет.