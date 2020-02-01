США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

13:40

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд для граждан шести стран, включая Киргизию. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф.

По словам Вульфа, помимо Киргизии ограничения коснутся граждан Эритреи, Мьянмы и Нигерии, сообщает РБК. Жителям всех четырех стран не будут выдавать визы, которые позволяют остаться в США на постоянной основе (иммиграционные визы), уточнил он.

Гражданам еще двух стран, отметил и.о. министра, не будут выдавать Diversity Visa (лотерея «Грин-кард»; получив такую визу, лицо может в дальнейшем рассчитывать на иммиграционную визу). Речь идет о Судане и Танзании.

Новые ограничения не затронут выдачи неиммиграционных виз.