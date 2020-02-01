]]>
]]>
Главная В мире Новости

США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

13:40 1.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд для граждан шести стран, включая Киргизию. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф.

По словам Вульфа, помимо Киргизии ограничения коснутся граждан Эритреи, Мьянмы и Нигерии, сообщает РБК. Жителям всех четырех стран не будут выдавать визы, которые позволяют остаться в США на постоянной основе (иммиграционные визы), уточнил он.

Гражданам еще двух стран, отметил и.о. министра, не будут выдавать Diversity Visa (лотерея «Грин-кард»; получив такую визу, лицо может в дальнейшем рассчитывать на иммиграционную визу). Речь идет о Судане и Танзании.

Новые ограничения не затронут выдачи неиммиграционных виз.

Темы: США, Погранично-визовые вопросы за рубежом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации