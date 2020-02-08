В результате массового конфликта в Казахстане погибли 8 человек

14:10

Восемь человек погибли, десятки пострадали в ходе столкновений и массовой драки в Жамбылской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева.

По словам министра, при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и предотвращению незаконных действий различные травмы получили сотрудники полиции, двое из них - огнестрельные ранения.

Информация о том, что на окраине села Масанчи Кордайского района собрались 70 человек, между которыми началась драка, поступила в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области 7 февраля в 19:00 (16:00 мск).

В Масанчи компактно проживает диаспора дунган - говорящих на китайском языке мусульман.

Конфликт начался после того, как полицейские остановили в соседнем селе Сортобе автомобиль за несоответствие стандарту номера, пишет Newsru.com. У водителя обнаружились и другие административные правонарушения.

Требования сотрудников полиции проследовать в участковый пункт полиции для установления личности водитель проигнорировал и попытался скрыться на автомобиле, вызвав тем самым у полицейских еще большие подозрения.

Нарушитель остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали сопротивление полицейским, нанеся им телесные повреждения, а также закидали камнями служебную машину. Двух участников нападения поместили в изолятор временного содержания.

После этого в село Масанчи начали стягиваться группы людей. После того, как в соцсетях начали распространяться сообщения о межэтническом конфликте, в полиции заявили, что между жителями произошла групповая драка, но конфликт локализован и находится под контролем.

В настоящее время 47 человек задержаны, доставлены в отдел полиции.