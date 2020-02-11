Один день как наш месяц: на какие деньги живет средняя американская семья

17:53

Несмотря на то, что ежедневные расходы американской семьи равняются российскому прожиточному минимуму, жизнь в Америке не такая уж легкая и беззаботная



Фото с сайта pixabay.com

Блогер Валерий Грачиков обратил внимание на забавный факт. Как известно, недавно правительство России в связи удешевлением картофеля, моркови и капусты, предложило снизить размер прожиточного минимума в стране до 10 609 рублей. Эта сумма странным образом совпала с расходами средней американской семьи. В день.

Известно, что в США средняя семья тратит на еду 13% своих доходов. Не на картошку, капусту и морковь. А вообще на все продукты. А остальные деньги – на товары, услуги, ипотеку... В совокупности все это и толкает вперед экономику, потому что у людей есть деньги, которые они готовы потратить.

Кроме того, по замечанию Грачикова, минимальный размер оплаты труда во всем мире устанавливается не из ориентира на прожиточный минимум, а из уровня средней зарплаты и составляет 44% от нее.

Но в России подсчет прожиточного минимума, а следовательно и зарплаты, выполняется, исходя из 100 кг картошки, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 114 кг овощей и 58 кг мясопродуктов в год. А на непродовольственные товары можно потратить не более половины стоимости продуктов. И еще половину стоимости продуктов – на развлечения.

То есть 5 250 рублей в месяц на еду и еще 5250 рублей – на одежду, бытовую химию и прочее. В том числе товары длительного пользования, которые при таком раскладе вообще покупать неизвестно на что...

«В свете предстоящих изменений Конституции заговорили про индексацию минимальных доходов и собираются прописать это в основном документе. Это – та кость, которую бросают народу, в обмен на согласие с тем, что больше выбирать никого не надо. Так что, когда пойдете голосовать «За» изменения в Конституции, то не забывайте, что тем самым вы согласитесь, что ваш доход и ваших детей тоже будет навсегда привязан к 100 кг картошки в год. И еще к 126 кг хлеба. С макарошками.» - завершает свои рассуждения Грачиков.

Другой блогер, Владимир Сильченко поделился своим опытом от жизни в Америке и опубликовал свои расчеты, насколько хорошо живет средний американец. Напомним, что законными гражданами США каждый год становятся около миллиона иммигрантов. И тем не менее.

Средний доход по зарплате в США по официальной статистике равняется в год примерно 40 тысячам долларов, а совокупный индивидуальный доход 58 379,45.

Вроде бы неплохо, однако нужно посчитать стоимость жизни. Она зависит от размера семьи, дохода, рода занятий, рациона и прочего.

Если взять семью из трех человек, то получится:

- в среднем 500-600 долларов в месяц на еду (покупая продукты в супермаркете и питаясь дома);

- 740 долларов в месяц примерно стоит на проживание с выплатой ипотеки и налогом на недвижимость;

- 210 – коммунальные услуги;

- 100-150 – одежда (в том числе и на распродажах);

- 250 - транспорт (кредит на машину, транспортный налог бензин);

- 400 - личная гигиена (туалетная бумага, моющие средства, шампуни, мыло и т.д.);

- 200 – развлечения (аттракционы, концерты, кино, 2 похода в месяц в кафе);

- 400 - медицинская страховка (включая лекарства и лечение зубов);

- 180 - телефон, телевидение, интернет;

- 600 - частный детский сад

Итого: 4195$.

Здесь все по минимуму и не учтены расходы на различные услуги, а также налоги на доходы (от 7 до 40 %).

По самым свежим данным, средняя семья из четырёх человек тратит в месяц: 4502, а один человек без семьи - 2585.

Прожиточный же минимум в США, который зависит от минимальной зарплаты, в год составляет 34 800, а средний трудовой доход – 40 100 или 58 379 (с бонусами типа дивидендов, процентов и прочего неосновного дохода).

То есть получается, что среднестатистический американец совсем не богат, а в рейтинге самых дорогих для жизни стран США занимает 15 место из 95!

Да, в США можно жить и в гараже и трейлере, если нужно скопить деньги, и никто тебе ничего не скажет, а вот купить собственное жилье – очень трудно. По статистике только 63,7% населения его имеют, а остальные – то есть 120 миллионов американцев – арендуют! И с каждым годом становится все тяжелее. Если задолжал банку (а должниками сегодня являются 55% американцев) и игнорируешь выплаты пеней, в два счета по суду потеряешь жилье.

Эту систему, разумеется, нельзя назвать человеколюбивой, но она все равно справедливее российской – уверен автор, ссылаясь на собственный опыт:

«Да, на Западе примерно такая же трудная жизнь, что и у нас, в которой просто так ничего не дается. Деньги на улицах не раздают, дороги не бриллиантовые и унитазы не золотые. Поэтому всем мозговитым и трудолюбивым предлагаю 10 раз подумать, стоит ли оно того и не лучше ли реализовать свой потенциал на месте...»

***

Вроде бы все верно в этих рассуждениях, за исключением одного: отчего-то, возможно, по забывчивости, Сильченко считает доходы на одного человека, а расходы на всю семью, так, словно в американской семье существует только один «кормилец»! А это совершенно не так: двое работающих и двое детей – и вот уже получается совершенно иная картина. Доходы такой «ячейки общества», как минимум, превысят 100 тысяч долларов в год, а расходы – около 60 тысяч.

Почувствуйте разницу!