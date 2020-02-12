Ультиматум Эрдогана: «Путин, прочь с моей дороги в Сирии!»

Москва и Дамаск в успешном наступлении на Идлиб подошли к черте, за которой — война еще и с Турцией

Стоп-кадр из видео

12 февраля президент Турции Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в беспрецедентно жесткой форме публично обвинил Москву и Дамаск в массовой гибели мирных граждан в сирийской провинции Идлиб.

«Турция полна решимости вывести войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации в Идлибе. Анкара не останется безучастной к трагедии мирного населения Идлиба», — отметил Эрдоган.

Далее последовал категорический ультиматум Анкары: немедленно остановить успешное наступление Сирийской арабской армии (САА) в провинции. Более того — отвести ее на исходные позиции. Срок — до конца февраля.

В противном случае турецкий президент пригрозил атаковать правительственные войска Асада даже «вне идлибской зоны деэскалации». Иными словами — по всей территории Сирии. «Мы сделаем это любыми необходимыми средствами — воздушным или наземным», — заявил Эрдоган.

Если это не угроза новой серьезной войны на Ближнем Востоке — тогда что?

Что вызвало столь лютый гнев коварного и самолюбивого турецкого «султана»? Прежде всего, тот факт, что в последние дни под ударами сирийских войск и поддерживающих их с воздуха Воздушно-Космических сил РФ фронт протурецких боевиков в Идлибе совершенно развалился. Ежесуточно под контроль Дамаска переходят все новые и новые населенные пункты. Что еще важнее — танки САА вышли на важнейшую в стратегическом смысле трассу Хама-Алеппо и перехватили ее, затруднив переброску резервов исламистов вдоль линии соприкосновения. Теперь острие сирийского наступления нацелено на дорогу Латакия-Алеппо.

Мало того. По существующим международным соглашениям, командование турецкой армии расположило в провинции Идлиб 12 своих хорошо подготовленных к круговой обороне так называемых «наблюдательных пунктов». Общая численность их гарнизонов доходит до 5 тысяч человек. Так вот: еще одним результатом успешного наступления сирийцев стало полное окружение пяти из этих «наблюдательных пунктов».

Тем временем министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс» подчеркнул, что Турция не оставит ни один из 12 своих «наблюдательных постов» в провинции. «Мы много раз говорили, что не будем отводить оттуда свой персонал, солдат. Они продолжат свою миссию», — заявил Акар.

При этом вдохновившийся собственными успехами на фронте Дамаск, явно с негласного одобрения Москвы, настроен необычайно решительно. По заявлению командования САА, армия Асада продолжит уничтожать любых террористов и освобождать Идлиб, не останавливаясь перед необходимостью ударов по туркам, если те нападают на сирийские подразделения.

Понятно, что если события и дальше станут развиваться подобным образом, Дамаск вскоре окажется полновластным хозяином своей страны. Что абсолютно не устраивает Эрдогана. Ибо на фоне неважного состояния дел в турецкой экономике (в 2019 году рост ВВП Турции колебался в районе нулевой отметки) ему сегодня очень важны успехи в области внешней политики. Тем более — во взаимоотношениях с ближайшим соседом.

Но полный, вынужденный и похожий на бегство вывод войск из Сирии на фоне всего того, что было прежде наговорено Анкарой про «зловещий режим Асада», — это, конечно, полное фиаско нынешнего самолюбивого властителя Турции.

Мало того. Понятно, что дальнейшая эскалация боевых действий на северо-западе Сирии неизбежно вызовет новый поток беженцев из провинции Идлиб с ее трехмиллионным населением. Но куда этим людям деваться? Только всеми правдами и неправдами перебираться в соседнюю Турцию. Однако там и так нынче укрылись порядка 3,5 миллиона беженцев из Сирии. Взрывное увеличение количества этих несчастных грозит не только Анкаре новыми бедами. В случае, если Эрдоган не захочет или не сможет сдержать их устремления, толпы обездоленных опять хлынут и в благополучную вроде бы Европу. Со всеми вытекающими для Старого Света новыми кошмарами.

Но и этим политические издержки возможного полного ухода из Сирии для Анкары не исчерпываются. Возможно, главное, зачем в свое время Турция вводила войска в Идлиб — чтобы покончить с «террористами» из отрядов Рабочей партии Курдистана, базирующимися в Рожаве (курдские анклавы на севере Сирии). А затем — образовать вдоль своей границы своеобразную «санитарную зону» для предотвращения нападений курдов. Теперь и этого может не получиться у Анкары, если Асад и в самом деле полностью вернет себе Идлиб.

Тогда что остается? Война с Сирией, если ультиматум Эрдогана не будет принят Дамаском и Москвой?

В том, что многие на берегах Босфора хотят именно решительной драки с Асадом, поскольку не сомневаются в ее исходе, сомнений нет. Во вторник, 11 февраля, на эту тему высказался глава оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели. Он заявил: «Без свержения Башара Асада не может быть обеспечена стабильность ни в Сирии, ни в Турции. Турецкий народ должен планировать возможную операцию по продвижению в Сирии вплоть до контроля над Дамаском. Угнетатели должны быть уничтожены».

Прежде всего, учтем, что так думает и говорит вовсе не второстепенный в собственной стране политик. За Партию националистического движения Турции стабильно голосуют миллионы граждан, и она имеет четыре десятка мандатов в парламенте. При этом только формально числится в оппозиции. На самом деле после 2010 года ПНД все сильнее сближается с исламистами президента Реджепа Эрдогана.

Зададимся вопросом: в принципе оккупация Сирии (или, по крайней мере, ее значительной части) турками возможна? С военной точки зрения и если принимать во внимание лишь соотношение сил этих двух стран — особых проблем с осуществлением подобного замысла, коли бы он приобрел характер официального решения Анкары, быть не должно. Полумиллионная турецкая армия — лучшая и самая мощная на всем Ближнем Востоке. Изнуренные многолетней гражданской войной войска Асада не в силах ей серьезно сопротивляться.

При этом учтем, что по многим признакам сами турецкие военные к началу операции давно морально готовы. Показательный пример: на днях мир облетели жуткие кадры надругательства солдат Эрдогана над мертвым пилотом сирийского вертолета Ми-17, сбитого, по заслуживающим доверия данным, турецким истребителем F-16C 11 февраля над провинцией Идлиб. В Сети появились фото заретушированного тела в камуфляже, привязанного тросом за ноги к военному мотоциклу. По утверждению автора снимка, в таком виде убитого сирийского вертолетчика турки протащили по нескольким занятым ими деревням. «Террористы Эрдогана демонстрируют свою дикость и варварство в Аль-Найребе», — такова подпись под снимком.

Безусловно, в гипотетическом вооруженном столкновении с «янычарами» президента Эрдогана сирийцы сегодня вроде бы не должны остаться в одиночестве. Рядом с ними — союзники в лице России и Ирана, с которыми Анкаре неизбежно приходится считаться. Но, во всяком случае, в отношении Москвы у турецкого президента в рукавах множество внушительных козырей. Их сила такова, что Кремль просто вынужден искать компромиссы с Анкарой по «идлибской проблеме».

Первым делом отметим, что само пребывание нашей группировки в Сирии и функционирование российских военных баз в Хмеймим и в Тартусе во многом «завязано» как раз на политическую благосклонность Эрдогана. Стоит только туркам хотя бы на время перекрыть для наших кораблей и судов черноморскую проливную зону, и разом нарушится бесперебойность работы знаменитого «сирийского экспресса».

Идем далее. В последнее время и российская военная авиация, обеспечивающая авиабазу Хмеймим, стала пользоваться воздушным пространством Турции. Именно таким образом в конце января 2020 года на наш главный аэродром в Сирии из подмосковного Чкаловска добирался самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России Ту-214Р с бортовым номером RF-64514. Так проще, дешевле и быстрее, чем сначала над Каспийским морем. А потом через Иран и Ирак. Получается, и этого удобного варианта у Министерства обороны РФ отныне может не оказаться.

Захочет ли Эрдодан лобового столкновения с Путиным? Сегодня на этот счет он говорит так: «До наших российских коллег был донесен сигнал: «Не переходите нам дорогу!». Похоже, что нечто подобное Эрдоган высказал Владимиру Путину в их телефонном разговоре, состоявшемся 3 февраля, одновременно с первым ответным ударом турецких военных по наступающей сирийской армии в Идлибе.

Вероятно, чтобы сделать свое предупреждение доходчивей, амбициозный турецкий лидер тут же позволил себе пару резких и демонстративных антироссийских действий. В тот же день, 3 февраля, отправившись с визитом в Киев, он назвал возвращение Крыма в Россию «аннексией». А солдат почетного караула, выстроившихся у трапа самолета под «жовто-блакитным» флагом поприветствовал известной пробандеровской фразой: «Слава Украине!».

Чуть позже Эрдоган заявил, что не потерпит присутствия российских «наемников» в Ливии. Хотя, казалось бы: где Ливия, а где Турция с Москвой?

Что будет, если Кремль сделает вид, что сигнал турецкого руководства им не услышан или не понят? Полагаю, через пару-тройку недель, когда срок ультиматума Эрдогана Дамаску истечет, можно ожидать ракетно-бомбового удара турецких ВВС по сирийской столице или по военным базам САА вблизи нее. Для наглядности. А что? Израилю можно регулярно проделывать такое же, а Анкаре нельзя?

Еще — вероятно усиление атак неопознанных дронов нашей авиабазы Хмеймим с территории, которую пока контролируют протурецкие незаконные вооруженные формирования вокруг Идлиба.

Словом, пакостей нам Эрдоган в Сирии может доставить немало. Компромиссом могут стать только срочные переговоры между Москвой, Дамаском и Анкарой. К примеру, о новом разделе сфер влияния в провинции Идлиб. В которой туркам теперь наверняка если что и достанется, то намного меньше, чем прежде. Что и станет главным итогом нынешнего успешного наступления САА в провинции.

Тем временем

Как сообщало EADaily, российская делегация, приезжавшая в Анкару, чтобы обсудить по просьбе турецких партнёров прекращение наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб, покинула Турцию, не достигнув договорённостей. Выход из ситуации пришлось искать лично лидерам Турции и России. 12 февраля по инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры Путина и Эрдогана. Было продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договорённостей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года. В этих целях условлено о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.