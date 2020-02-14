Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе

23:38

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали план по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения, пишут Известия.

Также предлагается организовать поиск пропавших без вести в Донбассе, разминирование, экономическое восстановление региона, создание зоны свободной торговли как с Евросоюзом, так и с Россией, устранение радиактивных угроз. Кроме того, в документе предусматривается возможность смягчения санкций в отношении Москвы в случае выполнения данного плана.

В качестве политических мер по урегулированию ситуации указаны новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, определение «областей взаимодействия» между Европой и Россией, запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине с привлечением лидеров мнений, ученых и экспертов.

В число авторов документа вошли бывший министр обороны Великобритании Дес Браун, экс-глава МИД РФ Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В общей сложности под планом подписались более 400 специалистов в области международной безопасности.

Ранее 13 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.