]]>
]]>
Главная В мире Новости

Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе

23:38 14.02.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Противостояние на Украине

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали план по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. 

Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения, пишут Известия.

Также предлагается организовать поиск пропавших без вести в Донбассе, разминирование, экономическое восстановление региона, создание зоны свободной торговли как с Евросоюзом, так и с Россией, устранение радиактивных угроз. Кроме того, в документе предусматривается возможность смягчения санкций в отношении Москвы в случае выполнения данного плана.

В качестве политических мер по урегулированию ситуации указаны новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, определение «областей взаимодействия» между Европой и Россией, запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине с привлечением лидеров мнений, ученых и экспертов.

В число авторов документа вошли бывший министр обороны Великобритании Дес Браун, экс-глава МИД РФ Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В общей сложности под планом подписались более 400 специалистов в области международной безопасности.

Ранее 13 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.

Темы: Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.02.2020, 06:38
Гость: J

хрена вам лысого, бандеры.
15.02.2020, 06:21
Гость: Остановите это судилище!

Донбас(ДКСР)сами инициировали создание УССР, Харьков 1919г. Так что это не Россия. И в двадцатых началась их украинизация. Теперь они могут выйти из состава УССР в виде ДКСР(Донецко-Криворожская советская республика). Нужно смотреть первую Конституцию УССР - на какой основе выходить. И заявлять об этом.
15.02.2020, 05:52
Гость: Штурман

12 шагов это пустышка. Единственный способ нормализации территории бывшей УССР это создание Украинской Федерации (Украины) из числа областей не пожелавших присоединиться к России (или Евразийскому Федеративному Союзу) в результате объективного референдума под международным контролем. Минские соглашения давно исчерпали себя,а новый договор между ЛДНР и Куевской хунтой невозможен из-за интересов стран НАТО. Если большинство населения ЛДНР захочет остаться в составе УФ,на то их воля. При этом обязательно нужно учитывать и желание россиян о присоединение таких областей так как в РФ знают что многие территории УССР были переданы Россией только во время СССР. Советского Союза давно нет и поэтому нужно все территориальные вопросы нужно решать на основе истории с учетом мнений не только тех кто проживает на спорной территории,но и всего населения России и Украины. Любой иной путь вреден для народов Украины и России.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации