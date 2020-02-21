В Испании по запросу США задержали переводчицу из России

18:42

Переводчица Олеся Красилова была задержана по запросу США в Испании по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Об этом сообщает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

По словам Ионова, женщина поехала в командировку в Испанию 10 февраля. 14 февраля на обратном пути она была задержана в аэропорту Санта-Крус-де-Тенерифе.

Отмечается, что россиянка находится в международном розыске по запросу США.

Сейчас ей грозит экстрадиция в США и наказание вплоть до пожизненного заключения. В настоящее время Красилова находится в СИЗО.

По словам матери россиянки, ее дочь работала клерком в посольстве США. В частности, она снимала отпечатки пальцев в международном отделе. После закрытия посольства Красилова устроилась во Всероссийский центр карантина растений.