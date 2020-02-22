США ужесточат экспортный режим в отношении России

08:34

Американские власти ужесточат экспортный режим в отношении России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минторга США.

Сообщается, что новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Отмечается, что решение было принято Бюро промышленности и безопасности (BIS) по итогам пересмотра экспортного режима в отношении всех групп стран, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США.

Изменения коснутся экспорта и реэкспорта товаров, связанных с такими областями, как ядерное нераспространение, ракетные технологии, распространение химического и биологического оружия. Теперь на определенные типы продукции американским экспортерам придется получать лицензию.

В частности, речь идет о продукции, которая может быть использована для проектирования, разработки, производства или применения любых ракетных систем, в том числе баллистических, крылатых, космических ракет, ракет-зондов, а также беспилотных летательных аппаратов.

Новые поправки в ведомстве объясняют тем, что Россия недостаточно сотрудничала с США в "проведении проверок перед выдачей лицензий или проверок после доставки товаров, произведенных в США". В Бюро промышленности и безопасности отмечают, что ведомство "по-прежнему обеспокоено действиями подставных компаний или других посредников, которые не являются конечными потребителями, по пересылке или реэкспорту произведенных в США товаров в Российскую Федерацию в нарушение мер экспортного контроля".

В то же время отмечается, что товары из вышеперечисленных областей, которые направлены на поддержку сотрудничества РФ и США в космосе, "будут рассматриваться в каждом конкретном случае".

Ранее США уже ужесточали экспортный контроль в отношении РФ. Ограничения касались российского энергетического и оборонного секторов.

Кроме того, вводятся ограничения и в отношении Йемена. Речь идет о поставках ряда технологий и программного обеспечения, микрочипов для военных ведомств.