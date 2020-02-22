На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из Китая

17:24

Губернатор Тернопольской области Украины Игорь Сопель покинул свой пост, пишет газета "Известия".

Причиной отставки является отказ тернопольского аэропорта принять самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины, а также "неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности". Сопель написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Украина забрала своих граждан и граждан других стран из китайского Уханя 20 февраля. Из киевского аэропорта Борисполь людей повезли в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах, где местные жители встретили эвакуированных протестами, забросав автобус камнями и палками.

Митинги переросли в столкновения с полицией, пострадали 10 человек, 24 были задержаны, возбуждено пять уголовных дел.

Несмотря на заверения властей в здоровье эвакуированных, протесты против возвращения соотечественников из КНР проводились сразу в нескольких областях страны. Президент Украины Владимир Зеленский направлял на места представителей власти, в том числе Авакова и премьер-министра Алексея Гончарука.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая обещала на собственном примере доказать безопасность нахождения рядом с эвакуированными, прожив с ними в одном санатории в течение всего карантинного периода. Однако менее чем через сутки она покинула Новые Санжары.

Зеленский обещал наказать зачинщиков беспорядков и направил в Новые Санжары секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.