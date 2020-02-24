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Большинство американцев назвали Трампа победителем предстоящих выборов

10:01 24.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Почти 65% американских избирателей считают, что действующему президенту США Дональду Трампу "определенно" или "вероятно" удастся переизбраться на второй срок, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

В переизбрание Трампа верит треть сторонников демократов, в то время как среди республиканцев девять из десяти опрошенных заявили о победе действующего президента на выборах. При этом отмечается, что далеко не все опрошенные планируют голосовать за Трампа. 

По мнению американских избирателей, из числа кандидатов от Демократической партии больше всего шансов на переизбрание у сенатора Берни Сандерса - однако и в его победу верят только 27% опрошенных. О шансах бывшего вице-президента Джо Байдена стать следующим президентом США заявили 26% респондентов, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга - 20%, сенатора Элизабет Уоррен - 19%. Причем среди демократов об уверенности в победе кого-либо из названных кандидатов заявили не более 46% (Сандерс) опрошенных.

При этом отмечается, что лишь 42% избирателей-демократов уже сделали окончательный выбор.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

Темы: Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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24.02.2020, 11:57
Гость: 777

А Трамп может изменить Конституцию США , под себя, что бы править 20лет как Путин, Лукашенко, Назарбаев. О кино будет.
24.02.2020, 11:24
Гость: Nik

"обе хуже",однако,почему вас Трамп не удовлетворяет,Нюра? Ревнуете к депутатам?
24.02.2020, 11:20
Гость: Настоящий патриот

Когда же в России появится свой Трамп?
Все комментарии (7)
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