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Сенаторы США призвали ввести новые санкции против России

13:11 25.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Влиятельные американские сенаторы, представляющие Демократическую партию США, потребовали от госсекретаря Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России и президента РФ Владимира Путина за приписываемое Москве "вмешательство в американские выборы", сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 

Подписи под письмом поставили лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и сенатор Шеррод Браун (штат Огайо).

Они призвали Помпео и Мнучина "определить и ввести санкции в отношении всех тех, кто несет ответственность за продолжающееся вмешательство в выборы, включая Владимира Путина". По их мнению, какие-либо другие меры со стороны глав ведомств будут уходом от ответственности "за защиту США от серьезной угрозы национальной безопасности и целостности избирательного процесса".

В свою в Кремле заявили, что ожидают, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о попытках России вмешаться в избирательный процесс. Об этом ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что такие утверждения не имеют ничего общего с правдой.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер.

В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Темы: Отношения России и США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.02.2020, 22:37
Гость: Москва

Не для России, а для правящей верхушки с олигархами
25.02.2020, 22:35
Гость: Москва

Самая дешёвая война - это покупка страны и её народа за несколько печенюшек
25.02.2020, 22:33
Гость: Москва

Да. Вся их история - это уничтожение народов ради прибыли.
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