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США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции

07:46 26.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из России, Китая, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана, сообщает "Росбалт" со ссылкой на  заявление  Госдепартамента США.

Новые ограничительные меры были введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц. Еще одного гражданина Китая США обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.

Какие именно российские компании или физлица попали в этот санкционный список, не указано.

Закон о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, которые способствуют созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.

Темы: США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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26.02.2020, 16:51
Гость: сергей

Я не понял,что Россия уже насытилась нефтью, газом и бабками и в сибирии теплые толчки.
26.02.2020, 14:58
Гость: Бтр

Доцент будет рад..
26.02.2020, 14:14
Гость: Федя

Да еще и нефть упала до 54 долларов,о цене на газ и не говорю ,в убыток торгуем почти год.зиму теплую подсунули .
Все комментарии (7)
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