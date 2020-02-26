США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции

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Власти США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из России, Китая, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана, сообщает "Росбалт" со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Новые ограничительные меры были введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц. Еще одного гражданина Китая США обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.

Какие именно российские компании или физлица попали в этот санкционный список, не указано.

Закон о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, которые способствуют созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.