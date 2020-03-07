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В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

09:13 7.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не стоит рассчитывать на "исчезновение" коронавируса COVID-19 летом.

По словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, если COVID-19 вдруг исчезнет летом, то это станет "подарком судьбы", но рассчитывать на это не стоит.

"Это ложная надежда, что вирус COVID-19 просто исчезнет летом как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Но мы не можем делать такое предположение. В настоящий момент у нас нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе", - приводит его слова РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР умерли 335 человек, общее число зараженных приблизилось к 100 тысячам.

Темы: Коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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07.03.2020, 12:58
Гость: Как это где демократия?

На этот раз демократия идёт СНИЗУ...
Из МИКРОМИРА...
Устали микроорганизмы от того, как мы травим их антибиотиками... и
восстали!
Революция это, ребята, типа, как в 1917 году! :-)
Шутка...
07.03.2020, 11:43
Гость: цирк уехал,а клоуны остались

Значит клоунаду по Конституции в медийном пространстве проводить можно,а короновирусную нельзя.Ну и где здесь Демократия?
07.03.2020, 11:33
Гость: нашёл чего боятся

Да не парьтесь Вы особо !В России если что и мутирует ,так это Конституция.Ну так она мутирует только во имя Пользы для народа.
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