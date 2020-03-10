Турция предложила России вместе контролировать нефть в Сирии

17:46

Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину контролировать нефтяные запасы сирийского Дейр-эз-Зора совместно.

«Я предложил Путину следующее: давайте с помощью с нефти, полученной отсюда, поднимем на ноги разрушенную Сирию - Турция будет вести подрядные работы, а Россия поддержит финансовую сторону вопроса», - сказал Эрдоган в интервью NTV.

Эрдоган считает, что если сторонам удастся договориться, то подобное предложение он сможет сделать и президенту США Дональду Трампу. По его словам, и у Вашингтона, и у Москвы есть планы на сирийскую нефть, передает РБК.

Также Эрдоган заявил, что Путин на его предложение ответил фразой «может быть».