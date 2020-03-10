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Турция предложила России вместе контролировать нефть в Сирии

17:46 10.03.2020
© KM.RU, Пресс-служба Кремля
© Пресс-служба Кремля
Сюжет: Сирийский кризис

Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину контролировать нефтяные запасы сирийского Дейр-эз-Зора совместно.

«Я предложил Путину следующее: давайте с помощью с нефти, полученной отсюда, поднимем на ноги разрушенную Сирию - Турция будет вести подрядные работы, а Россия поддержит финансовую сторону вопроса», - сказал Эрдоган в интервью NTV.

Эрдоган считает, что если сторонам удастся договориться, то подобное предложение он сможет сделать и президенту США Дональду Трампу. По его словам, и у Вашингтона, и у Москвы есть планы на сирийскую нефть, передает РБК.

Также Эрдоган заявил, что Путин на его предложение ответил фразой «может быть».

Темы: Россия, Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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10.03.2020, 21:18
Гость: Да уж

бандитизм, скрытый реорганизуется в откровенный
10.03.2020, 20:18
Гость: Мамба

Это возмутительно, что себе позволяют русские пропагандисты.
10.03.2020, 19:39
Гость: русский

Турция предложила России вместе контролировать нефть в Сирии
///////
Галантерейщик и кардинал - это сила!
Все комментарии (8)
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