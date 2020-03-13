Лукашенко тоже готовится к транзиту власти?

20:09

По поводу планов белорусского лидера выдвигается много версий, среди которых есть и неожиданная: сам он на президентские выборы не пойдет



Фото с сайта president.gov.by

Для Александра Лукашенко 2020-й - это год президентских выборов. Однако вопрос о том, пойдет ли он на шестой по счету срок, остается открытым. Сам Лукашенко в прошлом году пообещал, что пойдет, а глава Центризбиркома с 21-летним стажем Лидия Ермошина даже предварительно назвала дату: 30 августа, как раз на день рождения бессменного белорусского лидера.

Однако после того как Минску не удалось договориться с Москвой по ключевым вопросам (прежде всего - по поставкам нефти), стало очевидно: Лукашенко вступает в предвыборную кампанию в условиях обвала национальной валюты и масштабного экономического кризиса.

Ситуация усугубилась из-за падения российского рубля - ведь большинство белорусских предприятий работает на рынок РФ, продавая свою продукцию отнюдь не за доллары. И вот уже в Минске появились очереди у обменников: люди скупают валюту.

«До 30 августа остается не так много времени, как кажется, особенно если учесть, что впервые в год своих перевыборов белорусский президент не сможет обеспечить народу традиционного „подарка“ - роста зарплат и пенсий. Причем ситуация такова, что даже печатание денег не сильно поможет, зато гарантированно обвалит экономику», - пояснил «Росбалту» белорусский экономист Валентин Папковский.

На этом фоне сегодня настоящий поток информационных вбросов, прежде всего из российских источников, свидетельствует: есть множество желающих всерьез максимально ограничить возможности Александра Григорьевича вновь занять президентское кресло. Тем более что белорусское руководство само дает поводы своим довольно нервным поведением.

Буквально накануне стало известно, что «Большой разговор с президентом» - публичное мероприятие с представителями общественности, СМИ и экспертами, которое планировалось на 12 марта, перенесено на неопределенный срок. А ведь начальник Белоруссии - большой любитель поговорить перед публикой, в прошлом году эта встреча длилась более семи часов, на ней присутствовало свыше 200 участников.

«Если в своем вопросе вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе. Хотя позиция президента в этом вопросе однозначна: шапкозакидательства и беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными», - сказала журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Перенос «Большого разговора», по ее словам, связан с наслоением важнейших политических мероприятий в графике Александра Григорьевича.

Российские телеграм-каналы тут же начали разгонять: Лукашенко тяжело болен! То ли коронавирус, то ли диабет, то ли еще что. Правда, в отличие от прежних подобных ситуаций, на этот раз президент не пропадал с телеэкранов - наоборот, на следующий же день вызвал к себе министра здравоохранения. Но как бы то ни было, в Минске сейчас активно обсуждаются две версии развития событий, связанных с предстоящими выборами, которые однозначно «конспирологическими» не назовешь.

Первая версия гласит: президентские выборы будут проведены намного раньше, пока белорусская экономика еще сохраняет какой-то запас устойчивости и не требует непопулярных мер для своего спасения. Их предпримут уже после выборов.

Вторая версия: Лукашенко не пойдет на выборы, а преемником назначит Наталью Качанову - экс-главу своей администрации, спикера верхней палаты парламента. Эдакий белорусский вариант рокировки «Путин - Медведев».

О том, что Александр Лукашенко выразил желание провести президентские выборы 21 июня, неделю назад сообщил телеграм-канал «БелоРусский диалог», который ведет из Москвы замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, которого много лет назад «бацька» лично выгнал из страны.

«Александр Григорьевич выразил желание провести президентские выборы 21 июня! Об этом он планирует сообщить уже на следующей неделе. До 20 марта парламент может собраться на внеочередное заседание для назначения выборов», - говорится в сообщении инсайдеров канала, ссылающихся на собственные источники.

Вскоре после этого аналогичная информация начала поступать из разных источников.

Школам (традиционное место для избирательных участков) власти рекомендовали провести выпускные вечера 10-11 июня - раньше обычного. В качестве возможных дат выборов называют и 21 июня (но тогда подводить итоги придется в день начала Великой Отечественной войны, что не очень хорошо), и 28 июня (оптимальная дата), и 5 июля (не очень хорошо: длинные выходные, народ разъедется по дачам). В любом случае, если дата будет перенесена, то мы должны будем узнать об этом до конца марта.

Но в переносе выборов ничего сенсационного нет, куда интереснее вторая версия: в избирательном бюллетене может вовсе не быть фамилии Лукашенко. Преемницей, которую публично поддержит «бацька», станет Наталья Кочанова.

Посещая месяц назад один из заводов, Лукашенко в своем выступлении так сказал о белорусско-российском союзе: «Никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно - если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко, - может, ваш руководитель. А лучше всего - Наталья Ивановна Кочанова, первая женщина, но надежная будет».

На самом деле Лукашенко уже несколько раз произносил фамилию Качановой в сочетании со словом «президент», что для главы Белоруссии совсем не характерно: чиновник моментально лишается своего поста, как только хоть кто-то в СМИ упомянет его как возможного главу государства. Но Наталья Качанова, которая лишь два месяца является вторым высшим должностным лицом в Белоруссии, - исключение из правил.

Буквально за пару лет Лукашенко продвинул ее от мэра небольшого Новополоцка до председателя Совета республики. А теперь уже несколько раз намекнул на ее возможное президентство.

Зачем это Лукашенко? Хитрит? Проводит отвлекающий маневр? Проверяет ближайшее окружение? Провоцирует свою номенклатуру? Раскручивает преемника?

Дальше - больше. 5 марта белорусский истеблишмент заговорил о том, что настоящая цель неожиданного визита Валентины Матвиенко в Минск - «оценить» Наталью Качанову как будущего президента Белоруссии. Этакие «смотрины» возможного преемника как компромиссной фигуры, которая устроит и Лукашенко с семьей, и Кремль.



Валентина Матвиенко, Наталья Качанова и Александр Лукашенко. Фото с сайта president.gov.by

Как оно будет на самом деле - скоро увидим. А пока белорусские власти третий год подряд отказались дать разрешение на шествие «Бессмертный полк» на 9 мая, что говорит о том, что торг между Минском и Москвой продолжается. Только, похоже, теперь его предмет - уже не цены на нефть, а дальнейшая политическая судьба Лукашенко.

Автор: Михаил Петровский